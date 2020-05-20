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Всемирный банк спрогнозировал рост крайней бедности из-за пандемии

09:00 20.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Порядка 60 млн человек в мире могут оказаться за чертой бедности, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Причиной этого является падение мировой экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за этого банк прогнозирует глубокую рецессию в мировой экономике.

Чтобы вернуть экономику к росту необходимо стабилизировать ситуацию в области здравоохранения, предоставить денежную и другую поддержку бедным слоям населения, поддержать частный сектор, тем самым укрепив экономическую устойчивость.

Со своей стороны Всемирный банк пообещал выделить в течение 15 месяцев 160 млрд долларов в виде субсидий и другой экономической поддержки "наиболее уязвимым странам".

По определению Всемирного банка, в состоянии "крайней бедности" находятся люди с ежедневным доходом 1,9 доллара и ниже. 

На сегодняшний день средства банка были распределены между 100 государствами, где проживают 70% населения мира, 39 из них находятся в странах Африки. 

Ранее эксперты международной организации по борьбе с бедностью заявляли о риске нищеты для порядка 500 млн человек во всем мире.

Темы: Коронавирус, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в мире, Всемирный банк
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 12:52
Гость: д. советник

Нельзя не восхищаться прозорливостью всемирного банка. Если не работать – то сложно обеспечить себя пропитанием и не умереть с голода. Но что-то подсказывает, что всемирный банк не разорится.
20.05.2020, 11:59
Гость: россиянин

Ну вот, ещё один повод, для подземного царя, почему не растёт экономика в РФ.
20.05.2020, 11:21
Гость: gvozd

это широко пропагандируемое заблуждение.
банкстеры лишь Элемент Государственной Системы.
Государтво причина экономического кризиса и источник сфабрикованной "пландемии".
это Государство вас посадило под арест и запрещает заниматься чем либо.
это Государство Создало вирус что бы вас травить и держать под Контролем.
ни одному банку в голову не придет убивать своих клиентов - Государство занимается этом Систематически.
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