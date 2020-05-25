Правительство ввело временный запрет на ввоз топлива в Россию

19:25

Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых других видов топлива, пишет РИА Новости.

Отмечается, что данное решение было принято в целях "обеспечения энергетической безопасности" и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Как заявлял в начале апреля председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный, Россия производит гораздо больше топлива, чем потребляет.

При этом ценообразование на ГСМ не зависит напрямую от стоимости нефти на мировом рынке, то есть внутренний рынок защищен от внешней конъюнктуры цен, независимо от того, высокие они или низкие.

Две трети в цене ГСМ составляют налоги и акцизы, в том числе топливные акцизные сборы, которые идут в региональные дорожные фонды.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак 12 апреля говорил, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода. Он отмечал, что многие страны прибегают к этой не совсем рыночной, но необходимой мере.