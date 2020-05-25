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Правительство ввело временный запрет на ввоз топлива в Россию

19:25 25.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых других видов топлива, пишет РИА Новости.

Отмечается, что данное решение было принято в целях "обеспечения энергетической безопасности" и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Как заявлял в начале апреля председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный, Россия производит гораздо больше топлива, чем потребляет.

При этом ценообразование на ГСМ не зависит напрямую от стоимости нефти на мировом рынке, то есть внутренний рынок защищен от внешней конъюнктуры цен, независимо от того, высокие они или низкие.

Две трети в цене ГСМ составляют налоги и акцизы, в том числе топливные акцизные сборы, которые идут в региональные дорожные фонды.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак 12 апреля говорил, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода. Он отмечал, что многие страны прибегают к этой не совсем рыночной, но необходимой мере.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Бензин
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Комментарии читателей
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26.05.2020, 00:56
Гость: gvozd

1) Две трети в цене ГСМ составляют налоги и акцизы, в том числе топливные акцизные сборы,
--
это Почти правда - 3/4 от цены бензина это налоги и поборы Государства.
2) которые идут в региональные дорожные фонды
--
это Прямая Ложь..
в дорожные фонды если что то и поадает, то как в медицину - не более 7%.., а то и Ничего.
25.05.2020, 22:28
Гость: диман

Ну как работает наше правительство? - вопросов нет! Лучше сделать плохо народу, чем лишить миллиарда другого наших олигархов, которые кстати тоже жируют на народном добре.
25.05.2020, 22:28
Гость: А почему только топливо?..

Зайдите в универсамы в Центрально-Черноземном регионе России, и посмотрите на происхождение повседневных простых пищевых продуктов для Народа: картошка из Египта, лук из Турции, морковь-редис из Израиля, баклажаны из Ирана, чеснок из Китая, яблоки из ЮАР, виноград из Перу,ЮАР, Индии... Список можно продолжить... Не говоря о ежегодном миллионе тонн пальмового масле с его категориями канцерогенности, Народу от работников Государственной Думы... И это - не та безвозмездная помощь, которую дарила советская Россия другим государствам в гигантских обьемах в 20 веке за счет Народа. За всё нужно платить. Не своим труженикам в валюте, а иностранным экономикам. Разве такая геополитика - это продовольственная безопасность государства России?.. И после этого мы удивляемся о вымирании деревни как части государства?... Где рука государства, призванного защищать и развивать отечественного производителя сельхозпродукции? Где Министерство сельского хозяйства, Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития?...
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