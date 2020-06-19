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Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Отмена "банковского роуминга" направлена на то, чтобы повысить доступность переводов для граждан внутри сети одного и того же банка вне зависимости от региона его присутствия. По нашим оценкам, банки эту норму в целом соблюдают. Но также мы видим, что отдельные участники рынка, ссылаясь на новые требования, ввели новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри своей сети. Конечно, такие действия ограничивают возможности граждан беспрепятственно осуществлять переводы. Вводить такие барьеры недопустимо с учетом того, что банк знает своего клиента и его платежное поведение. Кроме того, с точки зрения затрат самого банка такие ограничения не обоснованы", - отметили в ЦБ.

Ранее сегодня стало известно, что Сбербанк со 2 июня ввел комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самообслуживания банка.

Российские банки отменили комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемый банковский роуминг. Соответствующий закон вступил в силу с 14 июня.

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри банка комиссию в размере 1% от суммы перевода, принял решение с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тыс. руб. в месяц. При отсутствии подписки будет взиматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тыс. руб.

При этом глава банка Герман Греф неоднократно заявлял, что отмена комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке может убить конкуренцию в банковском секторе.