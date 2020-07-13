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Матвиенко назвала «бессовестными» слухи о деноминации рубля

19:41 13.07.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Возможность проведения деноминации, то есть изменения нарицательной (официально объявленной) стоимости рублевых купюр, Банком России не рассматривается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом, с набором банкнот. И никаких причин что-то здесь менять нет», — сказала Набиуллина, выступая на заседании совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

Слова Набиуллиной стали ответом на вопрос главы Совфеда Валентины Матвиенко, которая попросила ее прокомментировать обсуждение в социальных сетях возможности проведения в России деноминации. Сама Матвиенко при этом назвала слухи о возможной деноминации «бессовестными» и «абсолютной провокацией».

Набиуллина с этим утверждением Матвиенко согласилась.

«Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений в этой части мы не рассматриваем и не планируем», — приводит ее слова РБК.

В начале июля с идеей о проведении деноминации с коэффициентом 100 к одному выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, заявивший «Ведомостям», что «возвращение копейки добавит доверия российской валюте».

«Рубль с 1998 года значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют. Самое время подумать о новой деноминации рубля», — заявил Разуваев.

В рамках деноминации выпущенные ранее в обращение денежные знаки заменяются новыми, как правило, имеющими в десять, сто, тысячу или более раз меньший номинал. С банкнот как будто стирают «лишние» нули. При этом старые банкноты могут либо довольно долго оставаться в обращении наравне с новыми, но их номинал в этом случае считается уменьшенным в соответствующее число раз, либо изыматься в сжатые сроки, что приводит к неполному обмену старых купюр на новые.

Темы: Экономика и финансы, Совет Федерации ФС РФ, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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13.07.2020, 22:57
Гость: Вадим

Спасибо за предупреждение!
Пойду срочно сниму , от греха подальше.
13.07.2020, 21:33
Гость: Skeptik

Запад запускает у себя инфляцию
Рубль же есть дериват производная от доллара и его покупательная способность будет падать вместе с долларом
Но долларовый доход РФ от продажи нефти в номинале сохранится прежним
придется курс рубля по отношению к баксу уменьшать в пропорциях инфляциии
составит инфляция в США 100% , доллар будет стоить 160 рублей
13.07.2020, 21:31
Гость: Раз

ента тётя в панике,то девальвация будет. И зря плата будет 120 рублей и хлеб будет стоить 20 копеек, и кварт плата будет 11 рубликов, и шо самое главная, водяра будет стоить 3.62!
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