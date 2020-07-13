Матвиенко назвала «бессовестными» слухи о деноминации рубля

19:41

Возможность проведения деноминации, то есть изменения нарицательной (официально объявленной) стоимости рублевых купюр, Банком России не рассматривается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом, с набором банкнот. И никаких причин что-то здесь менять нет», — сказала Набиуллина, выступая на заседании совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

Слова Набиуллиной стали ответом на вопрос главы Совфеда Валентины Матвиенко, которая попросила ее прокомментировать обсуждение в социальных сетях возможности проведения в России деноминации. Сама Матвиенко при этом назвала слухи о возможной деноминации «бессовестными» и «абсолютной провокацией».

Набиуллина с этим утверждением Матвиенко согласилась.

«Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений в этой части мы не рассматриваем и не планируем», — приводит ее слова РБК.

В начале июля с идеей о проведении деноминации с коэффициентом 100 к одному выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, заявивший «Ведомостям», что «возвращение копейки добавит доверия российской валюте».

«Рубль с 1998 года значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют. Самое время подумать о новой деноминации рубля», — заявил Разуваев.

В рамках деноминации выпущенные ранее в обращение денежные знаки заменяются новыми, как правило, имеющими в десять, сто, тысячу или более раз меньший номинал. С банкнот как будто стирают «лишние» нули. При этом старые банкноты могут либо довольно долго оставаться в обращении наравне с новыми, но их номинал в этом случае считается уменьшенным в соответствующее число раз, либо изыматься в сжатые сроки, что приводит к неполному обмену старых купюр на новые.