Почти две трети молодых семей заявили о средствах только на одежду и еду

07:34 29.10.2020

Почти двум третям российских молодых семей денег хватает только на еду и одежду, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Росстата.

Отмечается, что такой ответ дали 64% опрошенных. Они заявили, что их доход не позволяет обеспечить семью товарами длительного пользования. Годом ранее более половины респондентов (50,3%) заявляли, что их доход позволяет не только покупать одежду и еду, но и товары длительного пользования.

Таким образом за минувший год финансовое положение молодых семей существенно ухудшилось.

После них хуже всего чувствуют себя пенсионеры. 64% опрошенных заявили, что не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.

А вот финансовое положение многодетных семей за минувший год стало чуть лучше. Лишь 50,5% респондентов сообщили, что им сложно покупать товары длительного пользования. Год назад этот показатель был на 10% больше.

В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду за год незначительно увеличилась. Если в прошлом году этот показатель составлял 49,4%, то сейчас вырос до 49,9%. Больше всего таких домохозяйств на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. В 46 российских регионах более половины семей не обладает средствами для покупки товаров длительного пользования.

Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе. Только 19,3% домохозяйств там заявили о наличии средств только на питание и одежду. В Саратовской области их 22,5%, в Ингушетии 25,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе 27,3%, Архангельской области 31,7%.