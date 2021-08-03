Аборт мозга «Костыль»

Исполнитель: Аборт мозга, Название: «Костыль», Стиль: панк-хардкор, Год: 2021

Подумать только – такая неотъемлемая часть раскрутки рок-музыкантов, как рассылка по аналоговой почте промо-записей по лейблам уже успела кануть в Лету! А ведь именно времена мытарств по выпускающим компаниям многие музыканты вспоминают с особой ностальгией. Те, кто в деле лет по 20-30, могут припомнить немало забавных историй даже о выпуске тиражей таких дисков или кассет. Можно их найти и в книге Сабрины Амо «Сделай мне аборт мозга».

Промо-альбом «Костыль» улан-удинский «Аборт мозга» записал еще 16 лет назад. Сейчас группа, из года в год набирающая обороты, играет несколько иную музыку. Но ради форсирования юношеского запала музыканты на время отказались от «индастриэл-металлических» фишек и вернулись к панку и хардкору на новой технической базе и с возросшим мастерством игры.

Песни исполнены с не меньшей дерзостью, но нюансы проработаны искуснее – будь то качающая аранжировка со сменами ритма в «100 ложечек кофе», вкусные партии неперегруженных гитар в «Обмане» («Трупорезка») или фюрерские интонации учительницы в неподражаемом исполнении Сабрины Амо в «Горилле». Но в альбоме есть и отсылки к дню сегодняшнему. Прежде всего, это касается строчки «закроют в больницу (с коронавирусом!), не пустят обратно» в той же «100 ложечек кофе».

Теперь о концепции. «Костыль» - необычайно емкое понятие, но за 11 песен альбома оно успевает подвергнуться кардинальному переосмыслению и выворачивается наизнанку. Идея с забитым в гигантский косяк мирозданием знакома нам еще по пелевинским трипам. Но не менее важны в альбоме знамениты «костыли Дали» - некие подпорки, которые позволяют человеку не увязнуть в потустороннем мире. Исходя из наивной пановской идеологии, такими подпорками в альбоме являются нонконформизм («Гориллы»), садо-мазо («Розовый куст»), некрореализм («Обман»).

Дальше в лес – больше дров, и по мере погружения в этот арсенал, становится очевидной его недостаточность. Момент истины – запоздалое прозрение «Ты опоздал на поезд в Рай». Впрочем, о личной катастрофе говорится здесь без особого сожаления, ведь на другой чаше весов оказывается «адский драйв», и каждый действительно выбирает по себе.

Плата за обретенное вселенское одиночество – осознание того, что «любовь так бессмысленна и далека». А соприкосновение с другими – лишь усиливает ощущение собственной порочности, рифмуя мироздание с грязью. Костыль не помог, потому что оказался дурманящей «травой у дома», швыряющей незадачливого покорителя межзвездных пространств мордой о землю. В этом смысле финальный кавер на главную песню «Землян» действительно уместен и страшен, потому что с таким отчаянием эта затасканная песня, пожалуй, еще не исполнялась никем. Очевидно, что героям нужен был совсем другой костыль…

