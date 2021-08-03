Аборт мозга «Костыль»

Исполнитель: Аборт мозга, Название: «Костыль», Стиль: панк-хардкор, Год: 2021

Подумать только – такая неотъемлемая часть раскрутки рок-музыкантов, как рассылка по аналоговой почте промо-записей по лейблам уже успела кануть в Лету! А ведь именно времена мытарств по выпускающим компаниям многие музыканты вспоминают с особой ностальгией. Те, кто в деле лет по 20-30, могут припомнить немало забавных историй  даже о выпуске тиражей таких дисков или кассет. Можно их найти и в книге Сабрины Амо «Сделай мне аборт мозга».

Промо-альбом «Костыль» улан-удинский «Аборт мозга» записал еще 16 лет назад. Сейчас группа, из года в год набирающая обороты, играет несколько иную музыку. Но ради форсирования юношеского запала музыканты на время отказались от «индастриэл-металлических» фишек и вернулись к панку и хардкору на новой технической базе и с возросшим мастерством игры.

Песни исполнены с не меньшей дерзостью, но нюансы проработаны искуснее – будь то качающая аранжировка со сменами ритма в «100 ложечек кофе», вкусные партии неперегруженных гитар в «Обмане» («Трупорезка») или фюрерские интонации учительницы в неподражаемом исполнении Сабрины Амо в «Горилле». Но в альбоме есть и отсылки к дню сегодняшнему. Прежде всего, это касается строчки «закроют в больницу (с коронавирусом!), не пустят обратно» в той же «100 ложечек кофе».

Теперь о концепции. «Костыль» - необычайно емкое понятие, но за 11 песен альбома оно успевает подвергнуться кардинальному переосмыслению и выворачивается наизнанку. Идея с забитым в гигантский косяк мирозданием знакома нам еще по пелевинским трипам. Но не менее важны в альбоме знамениты «костыли Дали» - некие подпорки, которые позволяют человеку не увязнуть в потустороннем мире. Исходя из наивной пановской идеологии, такими подпорками в альбоме являются нонконформизм («Гориллы»), садо-мазо («Розовый куст»), некрореализм («Обман»).

Дальше в лес – больше дров, и по мере погружения в этот арсенал, становится очевидной его недостаточность. Момент истины – запоздалое прозрение «Ты опоздал на поезд в Рай». Впрочем, о личной катастрофе говорится здесь без особого сожаления, ведь на другой чаше весов оказывается «адский драйв», и каждый действительно выбирает по себе.

Плата за обретенное вселенское одиночество – осознание того, что «любовь так бессмысленна и далека». А соприкосновение с другими – лишь усиливает ощущение собственной порочности, рифмуя мироздание с грязью. Костыль не помог, потому что оказался дурманящей «травой у дома», швыряющей незадачливого покорителя межзвездных пространств мордой о землю. В этом смысле финальный кавер на главную песню «Землян» действительно уместен и страшен, потому что с таким отчаянием эта затасканная песня, пожалуй, еще не исполнялась никем. Очевидно, что героям нужен был совсем другой костыль…
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Дайте танки вместо выборов!
«Верховный главнокомандующий выдает желаемое за действительность»
Про настоящих уродов и настоящих людей, или Как мы успешно побеждаем толерантность
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Проценко ответил на «мифы» о возможности заражения от прививки
Избранное
Зачем Лукашенко объявил войну бело-красно-белому флагу
«Алчность ростовщиков приводит к тому, что заветы прошлого не соблюдаются. Даже там, где проценты запрещены, они существуют. Кого при этом пытаются обмануть?»
Волков бояться — на митинги не ходить: какие фобии нас одолевают
Иван Грозный. Краткая биография. Важные вехи жизни
«Украинский язык начинает бесить! Вы этого добиваетесь?» — соцсети Украины
Право на восстание и право на подавление
Останемся без штанов: будет ли в России новый локдаун?
Ермак в тобольском аэропорту покажет, кто правит Россией — Путин или Байден
Вы чье старичье? Кого покарал пожар в доме престарелых
«А был ли доклад Хрущева на XX съезде добровольным мероприятием? Не могло ли быть так, что он был вынужден пойти на этот доклад отчасти под внешним принуждением?»
Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление