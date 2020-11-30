Росстат в 2021 году планирует внедрить новый метод расчета инфляции

09:17 30.11.2020

Росстат планирует перейти на новый порядок расчета потребительской инфляции, который объединит большие данные от контрольно-кассовой техники и технологии искусственного интеллекта, сообщает РБК со ссылкой на презентацию замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко.

Сейчас более 1 тыс. сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах для расчета инфляции. Ежемесячно обследуются около 400 товаров и примерно 120 услуг, собираются 700 тыс. ценовых котировок.

При новом методе количество ценовых котировок увеличится «до максимально возможного» — нескольких миллионов. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, увеличится до 1 тыс. С помощью веб-скрейпинга (технологии извлечения онлайн-данных) Росстат начнет агрегировать данные контрольно-кассовой техники о стоимости товаров в кассовых товарных чеках.

Но, как отмечается в документе, для внедрения новой методики Минфин совместно с ФНС должны будут инициировать введение поправок в статью о налоговой тайне. Дело в том, что сейчас фискальные данные от Федеральной налоговой службы поступают в Росстат в обезличенном виде (в чеках, например, отсутствует информация о торговой точке и ее адресе). Поэтому понадобится внесение изменений в ст. 102 Налогового кодекса («Налоговая тайна»), чтобы ФНС могла передавать в Росстат первичные данные транзакций.

Это не значит, что Росстат получит доступ к персонифицированным данным о покупателях: ведомству нужна только информация, где будет идентифицирована торговая точка.

Использование новых методов и инструментов сбора данных не повлияет на методологию оценки индекса потребительских цен, отметили в Росстате.