Росстат в 2021 году планирует внедрить новый метод расчета инфляции
Росстат планирует перейти на новый порядок расчета потребительской инфляции, который объединит большие данные от контрольно-кассовой техники и технологии искусственного интеллекта, сообщает РБК со ссылкой на презентацию замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко.
Сейчас более 1 тыс. сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах для расчета инфляции. Ежемесячно обследуются около 400 товаров и примерно 120 услуг, собираются 700 тыс. ценовых котировок.
При новом методе количество ценовых котировок увеличится «до максимально возможного» — нескольких миллионов. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, увеличится до 1 тыс. С помощью веб-скрейпинга (технологии извлечения онлайн-данных) Росстат начнет агрегировать данные контрольно-кассовой техники о стоимости товаров в кассовых товарных чеках.
Но, как отмечается в документе, для внедрения новой методики Минфин совместно с ФНС должны будут инициировать введение поправок в статью о налоговой тайне. Дело в том, что сейчас фискальные данные от Федеральной налоговой службы поступают в Росстат в обезличенном виде (в чеках, например, отсутствует информация о торговой точке и ее адресе). Поэтому понадобится внесение изменений в ст. 102 Налогового кодекса («Налоговая тайна»), чтобы ФНС могла передавать в Росстат первичные данные транзакций.
Это не значит, что Росстат получит доступ к персонифицированным данным о покупателях: ведомству нужна только информация, где будет идентифицирована торговая точка.
Использование новых методов и инструментов сбора данных не повлияет на методологию оценки индекса потребительских цен, отметили в Росстате.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще то читал ещё давно, что погрешность статистики в таких расчётах около 1%,меня поражает то, что наши статисты в "Росстате" оперируют цифрами роста экономики в 0,1% или снижение инфляции в 0,2%.
То есть их данные в РАМКАХ ПОГРЕШНОСТИ!
А это значит, что в РФ экономика просто колом стоит. Всё по "0". Кроме инфляции конечно. Она вне экономически доктрин власти и живёт своей жизнью, (как и экономика)нагло игнорируя чиновников и Кудринско-Силуановские приказы "инфляция стоять! раз два! Экономика шагом марш!!!"
1. Запустят Северный поток-2.
2. Построят новые мосты и атомные ледоколы...
3. На орбите появится новая российская космич. станция.
4. В тюрьмах начнут работать "новые русские" воры, жулики, бандиты...
5. На лесоповалах в Сибири будут "отдыхать" нэзалэжные от мозгов.
Ну вот, положа руку на Библию, рассчетчики скажите, народу ваша Мэтода - НУЖНА!? Правильно, ПО БАРАБАНУ! Он и так видит, без Мэтоды, как скачет инфляция!
Экономика России на мануальном управлении. Докатились пропагандисты капитализма в РФ до того,что уже по сути пришли к советским методам контроля над частным рынком. Не работает гайдаровский рынок в РФ! Гайдар называл экономику СССР "нежизнеспособной", а сам по сути родил труп "гайдарономики" который по наследству был передан приемнику, и теперь этот гайдаровский выкидыш называется "экономический путинизм".
Вот господа уже 20 лет носятся с этим трупиком, приукрашивая его и одевая в красивые одежды, лакируя и припудривая. Выдавая это за жизнеспособное. Но мёртвое никогда не будет живым! Вот и шуршат шаманы от ЕР над этой "зомби экономкой", читая либеральные мантры и цифровые заклинания.
"При новом методе количество ценовых котировок увеличится «до максимально возможного» — нескольких миллионов". Если речь идет об определении потребительского уровня инфляции, то тут надо учесть, что граждане (как конечные потребители) миллионы различных наименований и видов товаров не потребляют. Основными потребительскими товарами (услугами) являются продукты питания, напитки, хозяйственно-бытовые товары, услуги ЖКХ, одежда, обувь, медикаменты, проезд в общественном транспорте. А тут цены растут гораздо выше чем заявляется тем же ЦБ РФ и (или) Росстатом. А эти опять все пытаются усложнить. Наверное для того, чтобы этот показатель снизить искусственно.