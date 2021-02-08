Стоимость электроэнергии в РФ выросла до максимального значения за пять лет
Стоимость электроэнергии в России выросла до максимальных значений за последние пять лет, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на обзор "Совета рынка".
В исследовании указывается, что одноставочные цены на оптовом рынке в европейской части страны и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 3,4 процента и достигли 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час, в Сибири (вторая ценовая зона) — на 0,6 процента и достигли 1,78 тысячи рублей за один мегаватт-час.
При этом отмечается, что спрос на электроэнергию упал до рекордно низкого за десятилетие показателя.
Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя платежи за строительство электростанций. В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода ряда энергоблоков, причем из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.
Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказал, что уровень энергопотребления по итогам 2021 года восстановится до уровня 2019 года. В январе потребление электроэнергии выросло на 4,1 процента и составило 104 679,4 миллиона киловатт-час.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит будем больше воровать.
И вновь победа путинской экономики над людьми! Браво!
Гегемон по своему неустанно благодарит народ за поддержку ему за 20 лет... сколько новых налогов подарил народу! пенсионная реформа, НДС, тарифы, цены, "платон", обнищание, падение и так нищенского уровня жизни.
Может всё таки проблема в нём? Странно получается. За него 20 лет голосуют в ожидании как раз того, что бы ЭТОГО не было, а он раз за разом и год за годом делает только хуже и хуже!
Зачем его вообще тогда выбирали? Он или с своей задачей НЕ справляется и его нужно просто гнать с должности, или он сознательно ухудшает положение народа. Тут 100% нужно гнать.
А то у нас обсурд какой то получается, 20 лет "выбираем" рулевого который хронически сворачивает в болото.
насчет ценника на зарплату и пенсию в ЕС...
Странно, что "магниты" свои весы не поверяют за счет покупателей.