Стоимость электроэнергии в РФ выросла до максимального значения за пять лет

11:07 8.02.2021

Стоимость электроэнергии в России выросла до максимальных значений за последние пять лет, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на обзор "Совета рынка".

В исследовании указывается, что одноставочные цены на оптовом рынке в европейской части страны и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 3,4 процента и достигли 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час, в Сибири (вторая ценовая зона) — на 0,6 процента и достигли 1,78 тысячи рублей за один мегаватт-час.

При этом отмечается, что спрос на электроэнергию упал до рекордно низкого за десятилетие показателя.

Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя платежи за строительство электростанций. В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода ряда энергоблоков, причем из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказал, что уровень энергопотребления по итогам 2021 года восстановится до уровня 2019 года. В январе потребление электроэнергии выросло на 4,1 процента и составило 104 679,4 миллиона киловатт-час.