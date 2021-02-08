Стоимость электроэнергии в РФ выросла до максимального значения за пять лет

Стоимость электроэнергии в России выросла до максимальных значений за последние пять лет, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на обзор "Совета рынка".

В исследовании указывается, что одноставочные цены на оптовом рынке в европейской части страны и на Урале (первая ценовая зона) выросли на 3,4 процента и достигли 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час, в Сибири (вторая ценовая зона) — на 0,6 процента и достигли 1,78 тысячи рублей за один мегаватт-час.

При этом отмечается,  что спрос на электроэнергию упал до рекордно низкого за десятилетие показателя.

Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя платежи за строительство электростанций. В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода ряда энергоблоков, причем из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказал, что уровень энергопотребления по итогам 2021 года восстановится до уровня 2019 года. В январе потребление электроэнергии выросло на 4,1 процента и составило 104 679,4 миллиона киловатт-час.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.02.2021, 16:54
    Гость: ABCD

    Гегемон по своему неустанно благодарит народ за поддержку ему за 20 лет... сколько новых налогов подарил народу! пенсионная реформа, НДС, тарифы, цены, "платон", обнищание, падение и так нищенского уровня жизни.
    Может всё таки проблема в нём? Странно получается. За него 20 лет голосуют в ожидании как раз того, что бы ЭТОГО не было, а он раз за разом и год за годом делает только хуже и хуже!
    Зачем его вообще тогда выбирали? Он или с своей задачей НЕ справляется и его нужно просто гнать с должности, или он сознательно ухудшает положение народа. Тут 100% нужно гнать.
    А то у нас обсурд какой то получается, 20 лет "выбираем" рулевого который хронически сворачивает в болото.

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