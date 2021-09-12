Правительство России отказалось развивать бедные города и регионы

10:51 12.09.2021

Большая часть российских регионов не сможет получить инфраструктурные бюджетные кредиты, анонсированные президентом Владимиром Путиным в послании. Власти решили направить все деньги агломерациям, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ. По его данным, в Минфине РФ считают, что развивать нужно те территории, где сконцентрировано население.

Принципиальное решение о распределении 500 млрд рублей на инфраструктуру уже принято и проходит последние согласования. «Небольшие регионы могут совсем ничего не получить. Абсолютное большинство и не получит. Все деньги уйдут в агломерации, так как считается, что эффект от бюджетных миллиардов можно ожидать только там», — отметил источник издания.

Эту информацию косвенно подтвердил на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин. По его словам, многие регионы представили в правительство свои инфраструктурные проекты, но «реально эффективных из них немного». «На финишную прямую вышли меньше половины субъектов. На втором этапе распределения на конкурсной основе [инфраструктурных кредитов] мы установим критерий агломерационного подхода», — пояснил чиновник. В общей сложности, отметил Горнин, «до 2023 года в крупных городах будет сконцентрировано более 1 трлн рублей». Это 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты (о них говорил в послании президент Путин) и порядка 630 млрд рублей, которые высвобождаются в результате реструктуризации прошлогодних бюджетных кредитов.

Согласно Стратегии пространственного развития страны до 2025 года, в России будет сформировано 20 агломераций. В правительстве разрабатывается Фронтальная стратегия развития до 2030 года, которая предусматривает 41 агломерацию: 37 межмуниципальных и 4 межрегиональных. Таким образом, на дешевый 15-летний инфраструктурный кредит могут рассчитывать единицы небольших субъектов РФ — только те, которые войдут в агломерацию с крупными регионами.

Эксперты оценивают такое решение как знак того, что власти ставят крест на малых населенных пунктах и депрессивных регионах. Как отметил гендиректор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, малые и бедные субъекты РФ не интересны правительству РФ с точки зрения капиталовложений.