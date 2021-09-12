Правительство России отказалось развивать бедные города и регионы
Большая часть российских регионов не сможет получить инфраструктурные бюджетные кредиты, анонсированные президентом Владимиром Путиным в послании. Власти решили направить все деньги агломерациям, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ. По его данным, в Минфине РФ считают, что развивать нужно те территории, где сконцентрировано население.
Принципиальное решение о распределении 500 млрд рублей на инфраструктуру уже принято и проходит последние согласования. «Небольшие регионы могут совсем ничего не получить. Абсолютное большинство и не получит. Все деньги уйдут в агломерации, так как считается, что эффект от бюджетных миллиардов можно ожидать только там», — отметил источник издания.
Эту информацию косвенно подтвердил на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин. По его словам, многие регионы представили в правительство свои инфраструктурные проекты, но «реально эффективных из них немного». «На финишную прямую вышли меньше половины субъектов. На втором этапе распределения на конкурсной основе [инфраструктурных кредитов] мы установим критерий агломерационного подхода», — пояснил чиновник. В общей сложности, отметил Горнин, «до 2023 года в крупных городах будет сконцентрировано более 1 трлн рублей». Это 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты (о них говорил в послании президент Путин) и порядка 630 млрд рублей, которые высвобождаются в результате реструктуризации прошлогодних бюджетных кредитов.
Согласно Стратегии пространственного развития страны до 2025 года, в России будет сформировано 20 агломераций. В правительстве разрабатывается Фронтальная стратегия развития до 2030 года, которая предусматривает 41 агломерацию: 37 межмуниципальных и 4 межрегиональных. Таким образом, на дешевый 15-летний инфраструктурный кредит могут рассчитывать единицы небольших субъектов РФ — только те, которые войдут в агломерацию с крупными регионами.
Эксперты оценивают такое решение как знак того, что власти ставят крест на малых населенных пунктах и депрессивных регионах. Как отметил гендиректор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, малые и бедные субъекты РФ не интересны правительству РФ с точки зрения капиталовложений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Молоко не надо ни куда возить из отдаленных деревень. Его надо перерабатывать на месте. Тоже самое делать с мясными продуктами. Колбаса, копчености и пр. Если есть в селе зерно, там же должны быть и пекарни по производству печенья и пряников. Доставка в город - только готового продукта и муки для выпечки хлебных изделий. Есть лес, значит должна быть там же и переработка и выпуск готовой продукции, в том числе цехов по выавску мебели и мебельных гарнитуров.
Иначе селу не на что будет содержать свою инфраструктуру.
Без меня (образно говоря) вы в этом не разберётесь ни хрена.
….
Представьте себе агломерацию 1-2 миллионников и вокруг них 10-12 городов с населением по 30-70 тысяч жителей. Расстояния между ними по 30-120 км.
Создать в этой агломерации сеть отличных быстрых автострад не такая большая проблема как тянуть посредственные дороги от деревни к деревне через каждых 30 км.
Но зато какие выгоды !!!!!
…
- люди смогут перемещаться за работой между отдельными городами и городками не меняя место жительства - когда жил в Праге на работу ездил каждый день 60 км в Ловосице и 60 обратно каждый день по автостраде Прага - Берлин
- промышленность будет уходить из центров городов и размещаться в пространстве МЕЖДУ городами, позволяя людям с разных городов туда ездить
- в пространстве между элементами агломерации легче создавать первичные точки переработки с/х продукции и быстро их продукцию доставлять в города с минимальными транспортными затратами
- намного эффективнее будет и транспортировка энергии - потери будут намного меньше
- люди начнут расселяться из больших городов в пригороды - точно так как сейчас в окрестностях Москвы
…..
А главное - создаёте среду развития жизни ваших детей - вам это уже не поможет а вот они поблагодарят.
Я всю жизнь живу и работаю в среде таких агломераций и в отличие от 90% здешнего юзерства точно знаю о чем говорю.
Отказываясь от такой модели развития вы консервируете нерадостную жизнь многих людей на деревне и в неперспективных городах там где нет работы.
Что бы не было в стране бедных городов и регионов, там должно быть производство различных товаров и продовольствия.
При современном «экономическом» подходе, в отличии от царских времен когда почти вся Россия состояла из мелких сел и воинских крепостей, в последствии ставших купеческими и промышленными городами, без налаженного производства эти регионы и города вымрут.
Ну, вы там держитесь.
А что остаётся: неконкурентоспособное коренное население вымирает, долженствующие заменить его трудолюбивые и неприхотливые мигранты, вместо того, чтобы ринуться на рудники, шахты и прочие домны с мартенами, вспахивать поля и скот разводить предпочитают крутить шаверму, курьерить, торговать на рынке, причём отнюдь не в тайге или чистом поле, так что с этим облом. Поэтому, чтобы хоть как-то сократить коммуникации, инфраструктуры и съэкономить на этом (плана вывода средств за кордон никто не отменял), народ в кучку и собирают. Опять же - доходы контролировать, и, соответственно стричь легче, дп и вымрет народишко так быстрее... Всё правильно делают...