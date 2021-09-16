МИД пригрозил американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы

19:11 16.09.2021

Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее ведомство направило в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов.

"Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", — цитирует Захарову РИА Новости.

В пятницу американского посла в России Джона Салливана вызывали на Смоленскую-Сенную площадь по этому вопросу. При этом в США сказали, что на встрече обсуждались пути стабилизации двусторонних отношений.