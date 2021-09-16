МИД пригрозил американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее ведомство направило в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов.

"Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", — цитирует Захарову РИА Новости.

В пятницу американского посла в России Джона Салливана вызывали на Смоленскую-Сенную площадь по этому вопросу. При этом в США сказали, что на встрече обсуждались пути стабилизации двусторонних отношений.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.09.2021, 22:02
    Гость: Alex203

    Точно. Байден предложил саммит с Си. Си сделал вид что не услышал. Байден заржал и ржёт до сих пор. А все остальные гнусненько хихикают.

  4. 16.09.2021, 21:36
    Гость: Alex203

    Насколько я понимаю, от США ничего хорошего Вы тоже в качестве примера привести не сможете.

  5. 16.09.2021, 21:30
    Гость: www

    Они и не узнают, что им чем то грозили. Это для пипла заявление, тому же американскому послу, наверняка эту ересь и не сказали, чтоб он не заржал, или между слов ляпнули, чтоб мимо ушеи пропустил, а в СМИ накатали как грозное заявление Захаровои.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
Россия и Белоруссия все-таки превращаются в единое государство?
кто и для чего додумался возить по России «несвятые мощи» Ленина
«Мозга у нас нету»: кто и для чего додумался возить по России «несвятые мощи» Ленина
© KM.RU, Алексей Белкин
Секретарь СНБО Украины предложил перейти на латиницу
«Чуткая власть» против власти бандитской 
Избранное
Самая горячая информация про Марко-Айленд. А вы знали?
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Toyota Supra 2019: культ скорости
«Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера». О политике нравственной деградации на нашем ТВ
Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна
Перепела на веретене, картошка в мундире и пирожные: в воинских частях отметили День России
Кинопремьера «Коса»: пускать ли маньяков на ток-шоу
Как выбрать медиатор (плектр)
Шатько рассказал, как «Дамы в белом» под предлогом мирных протестов разваливают Белоруссию
Геномные изменения человеческих эмбрионов - шаг вперед