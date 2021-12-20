Тестовые сделки с цифровым рублем начнут проводить в январе 2022 года
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что операции с цифровым рублем Банк России начнет пилотировать уже в январе 2022 года.
«Прототип платформы цифрового рубля готов. И сразу после январских праздников, в январе, мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками» - рассказала она журналистам.
Ранее сообщалось, что развитие платформы будет поэтапным, напоминает ТАСС.
В 2022 году будет запущен первый этап тестирования платформы, в рамках которого будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю). Второй этап предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G) и так далее.
Затем планируется подключение финансовых посредников, финансовой инфраструктуры (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и другие), а также внедрение офлайн-режима и обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту, а также возможность открытия кошельков клиентам - нерезидентам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хотят поставить всё под контроль, а выйдет как всегда - контроля лишатся. Поскольку помимо тупой инициативы цифровых денег есть еще и другое развитие, которое вы не видите, а именно цифровые услуги, которые модифицируются в контракты на труд и товары. И это случится так внезапно, что гос-машина рухнет вместе со всеми своими бенефециарами и бюджетниками.
Криптовалюта и цифровые деньги центробанков - разные вещи!
Он исчезнет как только исчезнет электричество и интернет. А электричество и интернет под контролем.
состоит в том, что он плевать хотел на любые банки - частные и центральные, и особенно он плевать хотел на тех, кто "начинает пилотирование".
будут грабить.