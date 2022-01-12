17:13 12.01.2022

Ведение бизнеса – это процесс достаточно тяжелый и трудоемкий.

Многие компании, время от времени, сталкиваются с проблемами юридического характера. Для того, чтобы урегулировать конфликт, существует множество инстанций, таких как, например, арбитраж. В этой статье мы поговорим про арбитраж Gafta – что это и как он работает.

Что такое Gafta?

Gafta – это английская аббревиатура ассоциации Grain and Feed Trade Association, которая переводися как «Международная Ассоциация Торговли Зерном и Кормами». Основана она была в конце девятнадцатого века (1878 год) и первоначальное ее название было London Corn Trade Association. Основная цель компании – защищать интересы участников зернового рынка. Головной офис находится в Лондоне, однако, офисы Gafta можно найти в таких городах, как Киев, Женева, Пекин и Сингапур. В сферу деятельности Ассоциации Gafta входит множество задач, но первостепенная заключается в разработке типовых проформ торговых контрактов купли-продажи зерновых.

Проформы позволяет не согласовывать условия каждый раз заново, ведь согласовываются только самые важные условия в виде категории товара, цены, качества, базиса, периода поставки и так далее, а остальные уже включены в определенную проформу. Это удобно, ведь зачастую коммуникация между продавцом и покупателем происходит дистанционно, так как каждый из участников сделки может находится в разных государствах.

Статистика Ассоциации Gafta показывают, что более восьмидесяти процентов контрактов по типу купля-продажа проходят на основе ее проформ. Важный момент: все проформы Международной Ассоциации Торговли Зерном и Кормами имеют положение, по которому спорные моменты регулируются арбитражно согласно английскому праву.

Как проходит процедура арбитража?

Нужно отметить, что процедура арбитража достаточно проста, ведь:

1. Общее количество арбитражных правил можно спокойно уместить на пятнадцати страницах формата А4;

2. Отсутствие устных слушаний, решение можно получить по документам, поданным по электронной почте;

Если коротко, процедура арбитража выглядит следующим образом:

Первый этап – назначаются арбитры, производится подача иска истцом;

Второй – после того, как произведена оплата депозита Gafta, ответчик имеет двадцать восемь дней для того, чтобы подготовить иск, а истец в течение двадцати одного дня должен дать ответ на отзыв.

Третий этап – в случае несогласия, сторонам по запросу смогут предоставить возможность для дополнительных пояснений (семь-четырнадцать дней).

