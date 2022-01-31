Почему российские старики живут на порядок хуже, чем в Европе? Кто выиграл войну?

Почему национальный лидер за 20 лет не повысил уровень жизни стариков, например, до европейских стандартов?

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%. Ранее соответствующий документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Он вносит поправки в законы «О государственном пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в соответствии с которыми средний размер пенсии в 2022 году составит 18 984 рубля.

По словам заместителя социального комитета Совета Федерации Елены Бибиковой, индексация будет считаться с 1 января, то есть с 1 февраля выплаты увеличат на 8,6% по отношению к декабрьским, а поскольку в январе их уже проиндексировали на 5,9%, то за этот месяц доплатят разницу. В результате пенсионеры будут получать в среднем на 1400 рублей больше.

С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9%, так как в прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Но на деле она оказалась значительно выше. Поэтому Путин поручил провести соответствующую индексацию.

При этом, по данным исследовательского холдинга «Ромир», реальная инфляция в стране достигла 20%, так что предложенная индексация, по сути, ничего не даст. Пенсионеры, будут, как и прежде, выживать, по утрам занимая очереди в супермаркетах, пока скидки на социальную карту действуют, покупать самые дешевые продукты.

Зато в СМИ эту индексацию подают как великое достижение и заслугу национального лидера.

Но почему национальный лидер за 20 лет не повысил уровень жизни стариков, например, до европейских стандартов?

Вы знаете, как живут пенсионеры в Вене, в Милане, Барселоне, Праге (которую наши официальные СМИ сейчас так активно не любят), в Варшаве (кремлевские лица не любят столицу Польши еще больше, чем Прагу)? Цифры нетрудно найти.

А как живут наши пенсионеры в Ижевске, Ростове-на-Дону, Ярославле, Вологде, Омске, Барнауле, Анапе, Челябинске, Воронеже, Белгороде, Курске, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Кирове, Севастополе?

Найти цифры тоже несложно. Но сравнивать грустно.

Даже в Москве в супермакетах бедные старушки изучают на кассе чек, не понимая, почему все так дорого — три дня назад была одна цена, сейчас другая. Возникает ругань…

Путин пошел своим «путём» — чего стоит одна грабительская пенсионная реформа, с которой он войдет в историю, а не вот этими подачками, которые сгорят раньше, чем человек сможет их применить.

— Если говорить об индексации, то она всегда идет постфактум, — говорит политолог Андрей Иванов. — Если инфляция составила 8,4%, на эту сумму и индексируется пенсия. Индексируется уже постфактум. Сначала старики потратились, а потому же происходит индексация, спустя какое-то время. Люди столкнулись с ростом цен, потратили больше, а потом уже наступает индексация. Вот что главное.

— Путину эту пенсионную реформу, как Ельцину войну в Чечне, припомнят теперь, этим он и войдет в историю. Конечно, кто-то запомнит Крым, укрепление армии и безопасности, на что мы тратим много денег. Но Китай тратит больше, а простые люди живут лучше…

— Пенсионную реформу Путину, конечно, припомнят как главное, что останется в истории от его правления, потому что Крым, армия, безопасность, геополитика — это все вещи очень далеки от людей, а людям намного ближе их кошелек, то, что они едят каждый день.

В Китае, что важно понимать, социальное государство. Уже 44 года идут реформы, объявленные Дэн Сяопином, и за это время все люди стали жить лучше — в этом принципиальное отличие от России.

Кто-то выиграл много, кто-то — очень много, кто-то немного, но следует помнить, что реформы в Китае начинались с лозунга Дэн Сяопина: победите массовый голод в деревне! 95% населения страны на тот момент, в 1978 году, жило в сельской местности, и лозунг о победе массового голода был первым — это то, с чего они начинали. И сегодня Китай — высокоразвитая держава, которая поражает весь мир.

Количество среднего класса практически сравнялось с населением всего Евросоюза. То есть выиграли все. Не было такого, что кучка обогатилась за счет обнищания большинства, как в России. В Китае все стали жить лучше, там социализм в самом настоящем виде, и все люди с каждым годом ощущают улучшение уровня жизни.

В России же последние восемь лет, начиная с 2014-го года, люди знают, что завтра будет только хуже. И этот тренд бесконечный. Сделать, как в Китае, в России не дает то, что у нас правит олигархия. Власть служит очень крупному бизнесу, существующему на господрядах.

Есть Путин, есть его ближайшее окружение, которое получает эти господряды, и все государство работает на это. В Китае именно социальное государство, там у власти компартия, которая четко следит за тем, чтобы ресурсы в обществе распределялись справедливо. В России такой силы нет, у нас в стране олигархический капитализм, в этом и вся разница.

— Реальная забота о населении должна заключаться в следующем, — продолжает тему политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин. — Во-первых, законодательно установить минимальный уровень оплаты труда в различных отраслях экономики и добиться того, чтобы средняя пенсия составляла не менее 70% медианной заработной платы, установившейся после вступления в действие законов о повышении уровня оплаты.

Во-вторых, ввести правило, в соответствии с которым минимальная оплата труда и размер пенсии ежегодно автоматически повышаются в соответствии с уровнем продовольственной инфляции. Учитывать при индексации пенсии изменение цены на шубы и автомобили можно только в том случае, если реальная покупательная способность пенсии тебя совершенно не интересует. Подобную индексацию, вне зависимости от ее размера, нельзя рассматривать как проявление заботы.

— 8,6% это много? В результате пенсионеры будут получать в среднем на 1400 рублей больше. Это для них что-нибудь изменит?

— Разумеется, 1400 рублей это лучше, чем ничего. Может, некоторые пенсионеры смогут купить себе на эти деньги рыбы или фруктов, чтобы разнообразить свой рацион. Но принципиальных изменений в жизни пенсионеров в результате подобного разрешения не произойдет. Они по-прежнему будут есть дешевые продукты, подрывая свое здоровье, и экономить на лекарствах.

Кроме того, повышение в соответствии с изменением общего уровня цен является несправедливостью по отношению к пенсионерам. Пенсии нужно повышать, исходя из уровня продовольственной инфляции, который примерно в 2−2,5 раза выше.

— А как с этим делом в Европе? На сколько у них индексируют?

— В ЕС существуют различные подходы к индексации пенсий. В Германии, например, она высчитывается по сложной формуле, исходя из динамики роста заработной платы. А в Эстонии она производится в соответствии с изменением потребительских цен.

Но главное, что во всех странах ЕС существует принципиально иной подход к определению базового уровня пенсии, поскольку прожиточный минимум высчитывается там, исходя из стоимости товаров и услуг, необходимых для полноценной социальной жизни, а не для физического выживания. Поэтому даже в бедных странах ЕС, таких, как Словакия и Румыния, где уровень доходов сравним с российским, пенсия существенно выше.

— Кто или что мешало Путину сделать нормальную за 20 лет пенсионную реформу?

— На протяжении всего срока правления нынешнего президента сохраняется та социально-эконмическая система, которая была создана в правление Ельцина. Она, конечно, несколько изменилась, но сущность ее осталась прежней.

В рамках этой системы основная масса населения должна оставаться бедной. Это необходимо для того, чтобы не допускать роста мобильности: люди не должны передвигаться по стране в поисках хорошо оплачиваемой работы, а должны держаться за имеющееся у них рабочее место, какой бы низкой ни была их заработная плата. А наиболее социально активные должны отправляться на заработки в мегаполисы, чтобы там не была перебоя с дешевой рабочей силой.

Понятно, что при таком подходе к оплате труда принципиально невозможно проведение пенсионной реформы, направленное на то, чтобы обеспечить российским гражданам комфортную жизнь после прекращения трудовой деятельности.

— Совсем иной подход к социальному обеспечению населения в Китае, который тоже тратит много денег на оборонку, как мы. Это потому, что там социализм?

— Курс на повышение уровня жизни массовых социальных групп и сокращение социального неравенства в Китае является совершенно естественным. Там все-таки у власти находится компартия.

Но поддержать массовые социальные группы, в том числе пенсионеров, часто пытаются и в тех странах, где у власти находятся правые партии. Например, в Польше, в которой, кстати говоря, на армию и безопасность также тратят довольно много.

Российская власть не занимается решением социальных проблем не потому, что придерживается какой-то неправильной идеологии, а потому, что озабочена, главным образом, интересами крупных корпораций. В России они либо связаны с сырьевым экспортом, либо с обслуживанием государственных проектов, связанных с развитием инфраструктуры и производством военной техники. А таким корпорациям выгодно, чтобы уровень оплаты труда оставался низким. Поэтому основная масса населения у нас живет в бедности.