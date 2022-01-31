Почему российские старики живут на порядок хуже, чем в Европе? Кто выиграл войну?

Уличная попрошайка

Почему национальный лидер за 20 лет не повысил уровень жизни стариков, например, до европейских стандартов?

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%. Ранее соответствующий документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Он вносит поправки в законы «О государственном пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в соответствии с которыми средний размер пенсии в 2022 году составит 18 984 рубля.

По словам заместителя социального комитета Совета Федерации Елены Бибиковой, индексация будет считаться с 1 января, то есть с 1 февраля выплаты увеличат на 8,6% по отношению к декабрьским, а поскольку в январе их уже проиндексировали на 5,9%, то за этот месяц доплатят разницу. В результате пенсионеры будут получать в среднем на 1400 рублей больше.

С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9%, так как в прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Но на деле она оказалась значительно выше. Поэтому Путин поручил провести соответствующую индексацию.

При этом, по данным исследовательского холдинга «Ромир», реальная инфляция в стране достигла 20%, так что предложенная индексация, по сути, ничего не даст. Пенсионеры, будут, как и прежде, выживать, по утрам занимая очереди в супермаркетах, пока скидки на социальную карту действуют, покупать самые дешевые продукты.

Зато в СМИ эту индексацию подают как великое достижение и заслугу национального лидера.

Но почему национальный лидер за 20 лет не повысил уровень жизни стариков, например, до европейских стандартов?

Вы знаете, как живут пенсионеры в Вене, в Милане, Барселоне, Праге (которую наши официальные СМИ сейчас так активно не любят), в Варшаве (кремлевские лица не любят столицу Польши еще больше, чем Прагу)? Цифры нетрудно найти.

А как живут наши пенсионеры в Ижевске, Ростове-на-Дону, Ярославле, Вологде, Омске, Барнауле, Анапе, Челябинске, Воронеже, Белгороде, Курске, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Кирове, Севастополе?

Найти цифры тоже несложно. Но сравнивать грустно.

Даже в Москве в супермакетах бедные старушки изучают на кассе чек, не понимая, почему все так дорого — три дня назад была одна цена, сейчас другая. Возникает ругань…

Путин пошел своим «путём» — чего стоит одна грабительская пенсионная реформа, с которой он войдет в историю, а не вот этими подачками, которые сгорят раньше, чем человек сможет их применить.

— Если говорить об индексации, то она всегда идет постфактум, — говорит политолог Андрей Иванов. — Если инфляция составила 8,4%, на эту сумму и индексируется пенсия. Индексируется уже постфактум. Сначала старики потратились, а потому же происходит индексация, спустя какое-то время. Люди столкнулись с ростом цен, потратили больше, а потом уже наступает индексация. Вот что главное.

— Путину эту пенсионную реформу, как Ельцину войну в Чечне, припомнят теперь, этим он и войдет в историю. Конечно, кто-то запомнит Крым, укрепление армии и безопасности, на что мы тратим много денег. Но Китай тратит больше, а простые люди живут лучше…

— Пенсионную реформу Путину, конечно, припомнят как главное, что останется в истории от его правления, потому что Крым, армия, безопасность, геополитика — это все вещи очень далеки от людей, а людям намного ближе их кошелек, то, что они едят каждый день.

В Китае, что важно понимать, социальное государство. Уже 44 года идут реформы, объявленные Дэн Сяопином, и за это время все люди стали жить лучше — в этом принципиальное отличие от России.

Кто-то выиграл много, кто-то — очень много, кто-то немного, но следует помнить, что реформы в Китае начинались с лозунга Дэн Сяопина: победите массовый голод в деревне! 95% населения страны на тот момент, в 1978 году, жило в сельской местности, и лозунг о победе массового голода был первым — это то, с чего они начинали. И сегодня Китай — высокоразвитая держава, которая поражает весь мир.

Количество среднего класса практически сравнялось с населением всего Евросоюза. То есть выиграли все. Не было такого, что кучка обогатилась за счет обнищания большинства, как в России. В Китае все стали жить лучше, там социализм в самом настоящем виде, и все люди с каждым годом ощущают улучшение уровня жизни.

В России же последние восемь лет, начиная с 2014-го года, люди знают, что завтра будет только хуже. И этот тренд бесконечный. Сделать, как в Китае, в России не дает то, что у нас правит олигархия. Власть служит очень крупному бизнесу, существующему на господрядах.

Есть Путин, есть его ближайшее окружение, которое получает эти господряды, и все государство работает на это. В Китае именно социальное государство, там у власти компартия, которая четко следит за тем, чтобы ресурсы в обществе распределялись справедливо. В России такой силы нет, у нас в стране олигархический капитализм, в этом и вся разница.

— Реальная забота о населении должна заключаться в следующем, — продолжает тему политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин. — Во-первых, законодательно установить минимальный уровень оплаты труда в различных отраслях экономики и добиться того, чтобы средняя пенсия составляла не менее 70% медианной заработной платы, установившейся после вступления в действие законов о повышении уровня оплаты.

Во-вторых, ввести правило, в соответствии с которым минимальная оплата труда и размер пенсии ежегодно автоматически повышаются в соответствии с уровнем продовольственной инфляции. Учитывать при индексации пенсии изменение цены на шубы и автомобили можно только в том случае, если реальная покупательная способность пенсии тебя совершенно не интересует. Подобную индексацию, вне зависимости от ее размера, нельзя рассматривать как проявление заботы.

— 8,6% это много? В результате пенсионеры будут получать в среднем на 1400 рублей больше. Это для них что-нибудь изменит?

— Разумеется, 1400 рублей это лучше, чем ничего. Может, некоторые пенсионеры смогут купить себе на эти деньги рыбы или фруктов, чтобы разнообразить свой рацион. Но принципиальных изменений в жизни пенсионеров в результате подобного разрешения не произойдет. Они по-прежнему будут есть дешевые продукты, подрывая свое здоровье, и экономить на лекарствах.

Кроме того, повышение в соответствии с изменением общего уровня цен является несправедливостью по отношению к пенсионерам. Пенсии нужно повышать, исходя из уровня продовольственной инфляции, который примерно в 2−2,5 раза выше.

— А как с этим делом в Европе? На сколько у них индексируют?

— В ЕС существуют различные подходы к индексации пенсий. В Германии, например, она высчитывается по сложной формуле, исходя из динамики роста заработной платы. А в Эстонии она производится в соответствии с изменением потребительских цен.

Но главное, что во всех странах ЕС существует принципиально иной подход к определению базового уровня пенсии, поскольку прожиточный минимум высчитывается там, исходя из стоимости товаров и услуг, необходимых для полноценной социальной жизни, а не для физического выживания. Поэтому даже в бедных странах ЕС, таких, как Словакия и Румыния, где уровень доходов сравним с российским, пенсия существенно выше.

— Кто или что мешало Путину сделать нормальную за 20 лет пенсионную реформу?

— На протяжении всего срока правления нынешнего президента сохраняется та социально-эконмическая система, которая была создана в правление Ельцина. Она, конечно, несколько изменилась, но сущность ее осталась прежней.

В рамках этой системы основная масса населения должна оставаться бедной. Это необходимо для того, чтобы не допускать роста мобильности: люди не должны передвигаться по стране в поисках хорошо оплачиваемой работы, а должны держаться за имеющееся у них рабочее место, какой бы низкой ни была их заработная плата. А наиболее социально активные должны отправляться на заработки в мегаполисы, чтобы там не была перебоя с дешевой рабочей силой.

Понятно, что при таком подходе к оплате труда принципиально невозможно проведение пенсионной реформы, направленное на то, чтобы обеспечить российским гражданам комфортную жизнь после прекращения трудовой деятельности.

— Совсем иной подход к социальному обеспечению населения в Китае, который тоже тратит много денег на оборонку, как мы. Это потому, что там социализм?

— Курс на повышение уровня жизни массовых социальных групп и сокращение социального неравенства в Китае является совершенно естественным. Там все-таки у власти находится компартия.

Но поддержать массовые социальные группы, в том числе пенсионеров, часто пытаются и в тех странах, где у власти находятся правые партии. Например, в Польше, в которой, кстати говоря, на армию и безопасность также тратят довольно много.

Российская власть не занимается решением социальных проблем не потому, что придерживается какой-то неправильной идеологии, а потому, что озабочена, главным образом, интересами крупных корпораций. В России они либо связаны с сырьевым экспортом, либо с обслуживанием государственных проектов, связанных с развитием инфраструктуры и производством военной техники. А таким корпорациям выгодно, чтобы уровень оплаты труда оставался низким. Поэтому основная масса населения у нас живет в бедности.

Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2022, 23:19
    Гость: Страдалец,

    что ж ты там мучаешься на загнивающем Западе? Давай к нам в Воронежскую область на пенсию в 9,2 тыс. рублей.

  2. 31.01.2022, 23:19
    Гость: Viktor

    Интересный момент, чтобы получать хорошую зарплату, надо ехать в Сибирь. Да, не хочу я никуда ехать. Хочу рядом с домом получать доступную зарплату,и как было в советском союзе. Разбитые заводы стоят рядом с домом. Кто из разбил? Гайдар и Чубайс.

  3. 31.01.2022, 23:19
    Гость: -Вы до революции чем занимались? -Тоже нищая была...

    Немцы и нищих не любили, и лиц в рваной одежде. Немцы много чего не любили. Раз не научили старуху рекламу раздавать, раз в Москве мафия, значит так и будет. И нечего уводить в сторону от проблем.

  4. 31.01.2022, 23:03
    Гость: Алекс

    Не знаю, как в Европе, а на Украине ситуация такая. У меня пенсия - 1934 гривны (5860 рублей), счёт по квартире за декабрь 3518 гривен (10660 рублей). Из них отопление 1739 гривен (5270 рублей). И это не столица, а обычный областной центр. Вот и прикиньте, кому где жить лучше.

  5. 31.01.2022, 23:03
    Гость: Сократ

    "Почему национальный лидер за 20 лет не повысил уровень жизни стариков" - да потому, что он оказался неспособным выбрать умных людей, которые могли бы грамотно и с пользой для народа руководить страной эти двадцать лет. А те, которых он выбрал, полезные только для себя самих.

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