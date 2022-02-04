Россияне стали покупать больше попкорна

09:35 4.02.2022

Попкорн стал самой быстрорастущей по продажам категорией продуктов для легких перекусов (снеков) в России, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

Так, за период с ноября 2020 по ноябрь 2021 года продажи воздушной кукурузы выросли почти на 27% в денежном выражении и на 18% - в натуральном, тогда как у привычных чипсов рост составил в денежном выражении 17%.

В частности, в торговой сети "Перекросток" рост продаж попкрона составил 18,4% в натуральном выражении.

Рост розничных продаж воздушной кукурузы эксперты NielsenIQ объясняют увеличившимся домашним потреблением: из-за связанных с пандемией ограничений потребители реже выходят куда-то, они стали чаще смотреть кино дома и покупать для этого попкорн.

При этом в кинотеатрах также отметили рост продаж воздушной кукурузы, несмотря на сокращение количества посетителей из-за пандемии. Так, по данным представителей сети "Каро", в расчете на 1 зрителя продажи стаканов попкорна выросли на 15% по сравнению с 2020 годом и на 17% по сравнению с 2019-м.