Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников спецоперации

11:28 23.05.2024

Минфин поддерживает предложение сохранить плоскую шкалу НДФЛ для участников спецоперации, заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства.

"Мы, конечно, поддерживаем это предложение, это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке ", — цитирует министра РИА Новости.

С предложением вывести участников спецоперации из-под прогрессивной шкалы налогообложения выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что прогрессивная шкала должна быть справедливой, а бойцы защищают страну.

Говоря о параметрах, Силуанов отметил, что Минфин будет предлагать разумную прогрессию, чтобы российская налоговая система была конкурентоспособной. Он подчеркнул, что при использовании уплаченных дополнительных налогов государство будет руководствоваться принципом справедливости: все деньги пойдут на социальные цели, решение важнейших задач для людей, "поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги".

О планах обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в конце апреля. Министр тогда подчеркнул, что в работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения.