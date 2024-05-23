Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников спецоперации
Минфин поддерживает предложение сохранить плоскую шкалу НДФЛ для участников спецоперации, заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства.
"Мы, конечно, поддерживаем это предложение, это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке ", — цитирует министра РИА Новости.
С предложением вывести участников спецоперации из-под прогрессивной шкалы налогообложения выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что прогрессивная шкала должна быть справедливой, а бойцы защищают страну.
Говоря о параметрах, Силуанов отметил, что Минфин будет предлагать разумную прогрессию, чтобы российская налоговая система была конкурентоспособной. Он подчеркнул, что при использовании уплаченных дополнительных налогов государство будет руководствоваться принципом справедливости: все деньги пойдут на социальные цели, решение важнейших задач для людей, "поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги".
О планах обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в конце апреля. Министр тогда подчеркнул, что в работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Никогда не поверю что "прогрессивное налогообложение" будет справедливым"
Конфискации вообще не бывают справедливыми,
но "прогрессивные" по определению НЕ Могут быть таковыми, потому что создают Неравноправные категории граждан.
Сама идея не имеет никакого отношения ни финансированию, ни справедливости.
Этот вопрос детально разобран в специальной литературе.
Едиснственная причина, это установление Тотального Государственного Контроля над деньгами граждан - что является рабством под более благозвучным наименованием.
Совки так и не выучили уроки еврейского ига с 1917го..
Сейчас эти, которые налоги устанавливают и учат на сморкаться, хором побегут себе ксивы участников СВО выправлять, схема старая."Патриоты", они деньги любят...
В Калифорнии прогресивная шкала такая: до 12 тыс -10%, до 22 тыс- 12%, до 40 тыс - 16%, до 80 тыс - 22%, до 120 тыс - 30% и выше 150 тыс - 36%...и это только федеральные налоги. Есть Калифорнийские от 12% до 20%. Но есть налог 8% с покупок вещей, воды в бутылках и лекарства в аптеках! Но здесь живётся хорошо только бедняка - у них почти всё бесплатно как при коммунизме! А их официально где-то 42 миллиона! Единственный минус, как говорит знакомый "бедняк", они не имеют право держать в банке больше 2000 зелени..
этого Силуанова не понимаю- этот чел украл 500 лярдов зелени и перегнал за бугорок в банки под 5% годовых! Вот что он делает в Масквабаде? Имея столько тугриков ему бежать надо, благо паспортов у него целый мешок - за бугром паменяй ФИО, фейс, приклей на кончики пальцев чужую кожу, на зеньки прилепи линзы и фсёёё! Тебя никто не найдёт!
Прогрессивная налоговая шкала не коснется южных диаспор:азеров,армян,таджиков,узбеков и т.д.Фуд-Сити и Садовод не пострадают.