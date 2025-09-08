ЕС планирует ввести санкции против банков и энергетических компаний РФ

12:15 8.09.2025

Евросоюз может ввести новые санкции против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках нового пакета санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Этот пакет мер, который станет 19-м, может также включать в себя санкции против российских платежных систем и кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью», — цитирует сообщение Газета.RU.

В ЕС также обсуждается возможность усилить ограничения против нефтяных компаний из РФ, отменив некоторые послабления для них.

Отмечается, что часть мер Брюссель хочет скоординировать с Вашингтоном и уже сформировал делегацию, которая посетит Соединенные Штаты, чтобы обсудить возможность совместного введения санкций.