ЕС планирует ввести санкции против банков и энергетических компаний РФ
Евросоюз может ввести новые санкции против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках нового пакета санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Этот пакет мер, который станет 19-м, может также включать в себя санкции против российских платежных систем и кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью», — цитирует сообщение Газета.RU.
В ЕС также обсуждается возможность усилить ограничения против нефтяных компаний из РФ, отменив некоторые послабления для них.
Отмечается, что часть мер Брюссель хочет скоординировать с Вашингтоном и уже сформировал делегацию, которая посетит Соединенные Штаты, чтобы обсудить возможность совместного введения санкций.
Уже 14,000 санкций наштамповали. И что? Кто заметит, парой больше или меньше?
на днях Курва дер Ляйен посетовала- у них закончились возможности для давления на РФ. Уже всё использовали, что могли.
Ну, теперь-то точно сработает.
Фантастическая изобретательность европакетчиков. В то время как в трех ведущих изобретательских странах в очередной раз премьер министры снова на грани вылета. Сегодня фронцузский должен уйти в полёт.
контора пишет