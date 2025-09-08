ЕС планирует ввести санкции против банков и энергетических компаний РФ

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Евросоюз может ввести новые санкции против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках нового пакета санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Этот пакет мер, который станет 19-м, может также включать в себя санкции против российских платежных систем и кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью», — цитирует сообщение Газета.RU.

В ЕС также обсуждается возможность усилить ограничения против нефтяных компаний из РФ, отменив некоторые послабления для них.

Отмечается, что часть мер Брюссель хочет скоординировать с Вашингтоном и уже сформировал делегацию, которая посетит Соединенные Штаты, чтобы обсудить возможность совместного введения санкций.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.09.2025, 17:15
    Гость: ABCD

    Уже 14,000 санкций наштамповали. И что? Кто заметит, парой больше или меньше?
    на днях Курва дер Ляйен посетовала- у них закончились возможности для давления на РФ. Уже всё использовали, что могли.

  3. 08.09.2025, 15:42
    Гость: Девятнадцатый пакет...

    Фантастическая изобретательность европакетчиков. В то время как в трех ведущих изобретательских странах в очередной раз премьер министры снова на грани вылета. Сегодня фронцузский должен уйти в полёт.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Шанхайская организация сотрудничества"/>
Le Monde: У Запада шок — саммит ШОС поставил Китай и Россию в центр нового миропорядка
Поедание насекомых как прелюдия к «дивному новому миру»
© Official White House Photo by Daniel Torok
26 европейских стран обязались разместить войска на Украине
© KM.RU, Алексей Белкин
Россияне будут чаще платить за депортацию нелегалов
Избранное
«Ногу Свело!», 23 апреля, паб «Шервуд» (Мытищи)
Бранимир ощутил на себе эхо теракта в Буденновске
Кинопремьера Глеба Панфилова «Иван Денисович»: Солженицын писал совсем о другом
Владимир Владимирович, а что дальше?
Георгий Малинецкий. Разговоры о важном
Чиж поздравил мужчин «Цыганочкой»
negative zero «NFT» (интернет-сингл)
Кто повинен в терактах в России?
«В отсутствие внятной государственной политики далее будет всё, как в 90-е годы – крытые рынки, снующие в Турцию и Китай с баулами "челноки"»
Евгений Маргулис, 2 февраля, «16 Тонн»
Николай Носков, 17 сентября, «ГлавКлуб»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации