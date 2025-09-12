Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%
Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку - на этот раз на 100 б.п., до 17% годовых с 18% годовых.
"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - цитирует сообщение ЦБ "Интерфакс".
Банк России также отмечает, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
На предыдущем заседании, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых. Перед этим, 6 июня, он впервые более чем за 2,5 года принял решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых).
Комментарии читателей Оставить комментарий
ЦБ подписал смертный приговор нашей экономике.
Вот ведь же говорят что все ЦБ под ротшильдами, похоже что так и есть.
опять все уйдут в нал
По моему, России не молодеть даже снижение на уровень моей страны - 3,2%. Даже 0,1% уже не поможет. Поезд ушёл.
На данный момент оптимальная ставка ЦБ это 9-10% и тогда экономика получит второе дыхание, а граждане снова сядут на кредиты. Однако при этом нужно правительству принять меры по балансированию товарной и денежной массы чтобы не дать разогнать инфляцию повторно. После завершения СВО ставка должна быть 3-4% как обычно в развивающихся странах.
17% инфляции никак не снижает удавку на шее экономики России и это понимают все реальные производители и финансисты. Даешь на 1-е октября этого года ставку 15%, на 1-е ноября 14% и на 1-е января 2026г.-12% и далее до 10% весной.
Хоть до 15-ти,это всё равно ни о чём.Снижать надо ниже 10%,однозначно.