Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%

14:54 12.09.2025

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку - на этот раз на 100 б.п., до 17% годовых с 18% годовых.

"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - цитирует сообщение ЦБ "Интерфакс".

Банк России также отмечает, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

На предыдущем заседании, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых. Перед этим, 6 июня, он впервые более чем за 2,5 года принял решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых).