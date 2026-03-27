Песков объяснил идею бизнеса о взносах государству чувством долга

Стоп-кадр видео

Один из участников закрытой встречи президента Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса заявил о необходимости выделения государству определенной крупной суммы денег, такая инициатива не исходила от главы государства или руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, а также не предусматривала, что средства будут направлены на военную операцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Правда заключается в том, что один из участников встречи говорил, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег. Это было его семейное решение. Аргументировал этот один из участников, что подавляющее большинство участников встречи начинали бизнес в 90-х годах и в основном начало это было связано с государством. И поэтому сейчас многие считают своим долгом сделать такие взносы», — прриводит слова Пескова РБК.

Он добавил, что Путин приветствовал такую инициативу. При этом Песков опроверг материалы в СМИ, о том, что Путин обращался к бизнесу с просьбой сделать взносы на спецоперацию.

Как утверждали источники Financial Times (FT), взносы крупного бизнеса обсуждались на закрытой встрече президента с РСПП. По данным FT, предприниматель Сулейман Керимов заявил о готовности внести 100 млрд руб.

  2. 27.03.2026, 22:55
    Гость: они бы рады-да нефига сдирать уже.

    Ну,а когда совсем в угол загонят-вот тогда всё может развернуться на 180 градусов.Резко-это Россия.

  3. 27.03.2026, 22:45
    Гость: мебельщик

    Собрались люди, не имеющие никакого отношения к проблемам народа. О своем перетереть, байки послушать, да свои хотелки высказать.

  5. 27.03.2026, 20:59
    Гость: -1

    Сейчас шел по Арбату, чуть не сшибли с ног. Бегут все чиновники олигархи и депутаты единоросы с мешками денег, честно заработанных разумеется, все несут в кремль, для восстановления экономики, откликнувшись на отзыв. Ребята, вы уж там друг друга не задавите!

