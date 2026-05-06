В России могут ввести пошлины на ввоз мебели из недружественных стран

В России могут ужесточить условия ввоза мебели из недружественных стран — власти рассматривают возможность введения заградительных пошлин на такую продукцию. Этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по повышению устойчивости отдельных отраслей, работающей при правительственной комиссии по повышению устойчивости отечественной экономики под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщают «Известия».

Как сообщил источник издания в госструктурах, инициатива связана со снижением объемов производства в отечественной мебельной отрасли и необходимостью дополнительной поддержки российских производителей.

Согласно данным, по итогам 2025 года индекс промышленного производства в секторе снизился на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. В Минпромторге рассчитывают, что в 2026 году при условии реализации мер поддержки выпуск может вырасти на 1,5–2%. Однако участники рынка отмечают, что негативная динамика в отрасли пока сохраняется и в текущем году.

Сейчас мебель из недружественных государств попадает в РФ через страны СНГ. По оценкам представителей отрасли, за последние четыре года в экономику таких стран за счет поставок в РФ могло поступить порядка 120–130 млрд рублей.