Правительство учредило премию имени Говорухина для студентов ВГИКа
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал указ об учреждении персональных стипендий имени Станислава Говорухина для студентов режиссерского факультета ВГИКа.
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации, сообщает РИА Новости. «Учредить с 1 сентября 2019 года для студентов режиссерского факультета… 10 персональных стипендий имени С. С. Говорухина в размере 10 тысяч рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно», - гласит документ.
ВГИК ежегодно будет проводить конкурс на назначение стипендии, к участию в котором будут допускаться студенты, у которых отсутствуют оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и которые имеют не менее 50% оценок «отлично».
Также будет учитываться наличие личных творческих достижений в конкретной сфере и активное участие в подготовке международных и всероссийских студенческих мероприятий в области кинематографии.