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Правительство учредило премию имени Говорухина для студентов ВГИКа

16:04 22.07.2019
Правительство учредило премию имени Говорухина для студентов ВГИКа
Станислав Говорухин. Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал указ об учреждении персональных стипендий имени Станислава Говорухина для студентов режиссерского факультета ВГИКа.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации, сообщает РИА Новости. «Учредить с 1 сентября 2019 года для студентов режиссерского факультета… 10 персональных стипендий имени С. С. Говорухина в размере 10 тысяч рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно», - гласит документ.

ВГИК ежегодно будет проводить конкурс на назначение стипендии, к участию в котором будут допускаться студенты, у которых отсутствуют оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и которые имеют не менее 50% оценок «отлично».

Также будет учитываться наличие личных творческих достижений в конкретной сфере и активное участие в подготовке международных и всероссийских студенческих мероприятий в области кинематографии.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Дошкольное образование в России
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