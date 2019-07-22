Правительство учредило премию имени Говорухина для студентов ВГИКа

16:04

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал указ об учреждении персональных стипендий имени Станислава Говорухина для студентов режиссерского факультета ВГИКа.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации, сообщает РИА Новости. «Учредить с 1 сентября 2019 года для студентов режиссерского факультета… 10 персональных стипендий имени С. С. Говорухина в размере 10 тысяч рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно», - гласит документ.

ВГИК ежегодно будет проводить конкурс на назначение стипендии, к участию в котором будут допускаться студенты, у которых отсутствуют оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и которые имеют не менее 50% оценок «отлично».

Также будет учитываться наличие личных творческих достижений в конкретной сфере и активное участие в подготовке международных и всероссийских студенческих мероприятий в области кинематографии.

