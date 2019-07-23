Минкульт выделил деньги на съемки продолжений советских мультфильмов

11:04

Свежие серии мультфильмов «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка», «Умка» и еще 47 анимационных фильмов получат государственную поддержку

Произойдет это в 2019 году, сообщает ТАСС. «Господдержку получат 50 мультфильмов для детей, в том числе 10 проектов студии «Союзмультфильм» Это, в частности, новые выпуски «Веселой карусели», а также «Приключения Пети и волка» и «Умка», - говорится в распоряжении Минкультуры.

В реестр анимационных фильмов, которые получат бюджетные средства в 2019 году, вошли также «Малышарики-5», «Бодо Бородо. Путешествия», «Динозавр Рики», третий выпуск «Мультипелки», «Лунтик и его друзья», «Белка и Стрелка. Тайны космоса», «Гора самоцветов» и другие.

В категории авторских анимационных фильмов средства на создание получат 26 картин. В общей сложности в текущем году экспертный совет рассмотрел 128 проектов: 83 в категории детских фильмов, 45 - в категории авторской анимации.

