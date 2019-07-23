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Минкульт выделил деньги на съемки продолжений советских мультфильмов

11:04 23.07.2019
Минкульт выделил деньги на съемки продолжений советских мультфильмов
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин
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Свежие серии мультфильмов «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка», «Умка» и еще 47 анимационных фильмов получат государственную поддержку

Произойдет это в 2019 году, сообщает ТАСС. «Господдержку получат 50 мультфильмов для детей, в том числе 10 проектов студии «Союзмультфильм» Это, в частности, новые выпуски «Веселой карусели», а также «Приключения Пети и волка» и «Умка», - говорится в распоряжении Минкультуры.

В реестр анимационных фильмов, которые получат бюджетные средства в 2019 году, вошли также «Малышарики-5», «Бодо Бородо. Путешествия», «Динозавр Рики», третий выпуск «Мультипелки», «Лунтик и его друзья», «Белка и Стрелка. Тайны космоса», «Гора самоцветов» и другие.

В категории авторских анимационных фильмов средства на создание получат 26 картин. В общей сложности в текущем году экспертный совет рассмотрел 128 проектов: 83 в категории детских фильмов, 45 - в категории авторской анимации.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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23.07.2019, 15:30
Гость: ВВВ

Лучше не надо... Нынешним, до советской анимации, как Рогозину до Луны.
23.07.2019, 13:33
Гость: Вадим

Не надо уродовать высококачественную, нравственную, добрую и не стареющую классику. Руки прочь!
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