Персонажи культовых советских мультфильмов украсят автобусы и метро Москвы

10:09

Киностудия "Союзмультфильм" совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметят юбилей легендарных советских мультфильмов.

Как пишет Агентство городских новостей "Москва", изображения персонажей любимых мультиков украсят столичные автобусы маршрута М9, поезд Серпуховско-Тимирязевской линии метро, а также сувенирные карты "Тройка".

«Для нас большая честь запускать совместный проект с культовой киностудией. На ее мультфильмах выросло уже не одно поколение, поэтому мы уверены, что пассажирам будет приятно увидеть в транспорте знакомых с детства героев», - прокомментировал данное сотрудничество заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

"Легендарные картины "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка" отмечают 50-летний юбилей. В честь этого события транспортный комплекс Москвы и киностудия "Союзмультфильм" запустили совместный проект: автобус, поезд метро и остановки городского транспорта украсят изображения любимых героев», - рассказали в департаменте.

В частности, в рамках проекта на линию выйдет автобус с изображениями персонажей киностудии. "До ноября он будет курсировать по магистральному маршруту М9 от метро "Владыкино" до "Китай-города". Герои мультфильмов-юбиляров также украсили 100 остановок городского транспорта", - отметили в ведомстве.

Тематический поезд метрополитене будет запущен в сентябре. "В течение шести месяцев его можно будет увидеть на Серпуховско-Тимирязевской линии. В честь юбилея в продажу поступят 40 тыс. тематических карт "Тройка" с любимыми персонажами: Чебурашкой, Бременскими музыкантами, Винни-Пухом и героями "Ну, погоди!", - пояснили в департаменте.

Кроме того в сувенирных магазинах столичного метрополитена на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также в витринах на стойках "Живое общение" появится продукция с дизайном "Союзмультфильма".

Также Центр организации дорожного движения в сентябре запустит два "детских" паркона с героями мультфильмов и выпустит светоотражающие браслеты.