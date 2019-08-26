В мультфильме «44 котенка» высмеяли постановочный полет на Луну

Премьера пилотных выпусков нового мультсериала «44 котенка» состоялась в одном из московских кинотеатров 24 августа

«44 котенка» - новая анимационная франшиза, появившаяся в Италии в 2018 году. Изначально ее показы состоялись на канале «44 котенка», а теперь ее свежие выпуски решили пустить в прокат в сети кинотеатров «КАРО», славящихся своим нетрадиционным подходом к премьерной политике. Например, в середине августа они же устроили повторную премьеру бессмертного фильма Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем в роли героя-одиночки Моро.

Конечно, котят в кадре не четыре десятка, а намного меньше. «44 котенка» - это цитата из популярной песенки. На самом деле, пушистых питомцев лишь четверо – заводила Лампо, каратистка Миледи, обжора Пончик и милашка Пилу, которую небезосновательно сравнивают с «няшным» шушистиком из Шрека. Но есть еще и известные антагонисты главных героев – Босс, Пузырь и Царап. Если присовокупить к этой семерке и уличных котов, которые периодически приходят персонажам на подмогу, то зверьков, возможно, действительно и наберется на четыре десятка.

В одной из новых серий также появляется незадачливый Космокот. Потенциальный покоритель межзвездных пространств соорудил космический корабль, который никак не может его доставить ни на Луну, ни на Марс. В критический момент к нему приходит на помощь изобретательная четверка, имитирующая полеты на обе планеты с помощью хитроумных декораций.

Как видим, сериал поднимает порою вполне взрослые проблемы. В первой же из показанных в кино серий у хозяйки котиков – энергичной и неунывающей бабушки Пины, злодей вознамерился отобрать дом, похитив документы на строение. Таким образом, дети постигаю азы понятия «рейдерский захват».

В другом выпуске друзья страдают от произвола «желтой журналистки». Худая и нескладная кошка-папарацци снимает их в неприглядных позах, а потом прокатывает в высосанных из пальца новостях. Обещание так не делать она вряд ли исполнит, потому что котята и сами не прочь пошалить с камерами своих гаджетов.

С воспитательным аспектом в мультфильме полный порядок. Домоседы, играющие в рок-группе, здесь четко противопоставляются уличной шпане без определенного рода занятий. А силу котятам дает именно домашняя лапша бабушки Пины, а не сомнительный фастфуд.

