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Компания МТС приобрела киностудию за 2 миллиарда рублей

13:45 29.08.2019
Компания МТС приобрела киностудию за 2 миллиарда рублей
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Мобильная компания МТС купила у компании «Бизнес недвижимость» (дочерняя структура АФК «Система») кинопроизводственый комплекс «Кинополис».

Сумма сделки составила 2 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Приобретенная структура объединяет шесть павильонов в Петербурге, студии звукозаписи и компьютерной графики, мастерские декораторов и реквизиторов. Киностудия была создана в 2008 году и участвовала в производстве более 300 полнометражных картин и сериалов, в том числе фильмов Утомленные солнцем-2» и «Елки».

«Кинополис» будет передан в управление нового подразделения «МТС Медиа». В него войдут спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ. Киностудия в первую очередь займется проектами МТС, но в то же время продолжит работать и с другими заказчиками.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Крупные сделки в России и мире, МТС
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