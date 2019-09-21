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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

17:12 21.09.2019
Состояние актрисы по-прежнему остается тяжелым
Фото с сайта segodnya.ua
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Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказал друг артистки журналист Сергей Майоров.

По его словам, медики посмотрели на результаты гистологии и дали более оптимистический прогноз. "Появилась надежда на то, что все еще может обойтись", - рассказал Майоров.

Он добавил, что болезнь, о которой сообщали ранее СМИ, не является окончательным диагнозом. Однако актриса остается в тяжелом состоянии. Рядом с ней постоянно находятся муж и пиар-директор.

В то же время больница, где лежит Заворотнюк, буквально находится в "оцеплении фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов".

В сентябре появились сообщения о резком ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным ряда СМИ у актрисы обнаружена злокачественная опухоль мозга последней стадии. Близкие актрисы косвенно подтвердили факт ее госпитализации, однако никаких официальных заявлений до сих пор не было.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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