17:12

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказал друг артистки журналист Сергей Майоров.

По его словам, медики посмотрели на результаты гистологии и дали более оптимистический прогноз. "Появилась надежда на то, что все еще может обойтись", - рассказал Майоров.

Он добавил, что болезнь, о которой сообщали ранее СМИ, не является окончательным диагнозом. Однако актриса остается в тяжелом состоянии. Рядом с ней постоянно находятся муж и пиар-директор.

В то же время больница, где лежит Заворотнюк, буквально находится в "оцеплении фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов".

В сентябре появились сообщения о резком ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным ряда СМИ у актрисы обнаружена злокачественная опухоль мозга последней стадии. Близкие актрисы косвенно подтвердили факт ее госпитализации, однако никаких официальных заявлений до сих пор не было.