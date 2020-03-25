Прошедший уикенд стал для российских кинотеатров худшим за 10 лет

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Прошлый уикенд стал для кинотеатров худшим по посещаемости за последние 10 лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

По словам Березина, в минувшие выходные в кинотеатрах было примерно на 70% меньше зрителей, чем обычно.

Причиной падения стала пандемия коронавируса, из-за которого закрываются кинотеатры и отменяется прокат фильмов. Из-за этого российские кинотеатры могут потерять 10-12 млрд рублей.

По самым оптимистичным прогнозам, падение доходов кинопрокатной индустрии произойдет примерно на 20% от доходов прошлого года. На полное же восстановление киносетей потребуется порядка двух лет.

"Для бизнеса, у которого на сегодня нормативный срок окупаемости 8-10 лет, такие удары очень чувствительные, поэтому что-то нужно будет менять", - добавил Березин.

Во вторник, 24 марта, оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России порекомендовал региональным властям временно закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры.

В воскресенье, 22 марта, Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса.