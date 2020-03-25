Прошедший уикенд стал для российских кинотеатров худшим за 10 лет
Прошлый уикенд стал для кинотеатров худшим по посещаемости за последние 10 лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.
По словам Березина, в минувшие выходные в кинотеатрах было примерно на 70% меньше зрителей, чем обычно.
Причиной падения стала пандемия коронавируса, из-за которого закрываются кинотеатры и отменяется прокат фильмов. Из-за этого российские кинотеатры могут потерять 10-12 млрд рублей.
По самым оптимистичным прогнозам, падение доходов кинопрокатной индустрии произойдет примерно на 20% от доходов прошлого года. На полное же восстановление киносетей потребуется порядка двух лет.
"Для бизнеса, у которого на сегодня нормативный срок окупаемости 8-10 лет, такие удары очень чувствительные, поэтому что-то нужно будет менять", - добавил Березин.
Во вторник, 24 марта, оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России порекомендовал региональным властям временно закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры.
В воскресенье, 22 марта, Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса.