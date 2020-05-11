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Роспотребнадзор перечислил условия возобновления съемок в России

14:45 11.05.2020
Роспотребнадзор перечислил условия возобновления съемок в России
© KM.RU, Алексей Белкин

Роспотребнадзор заявил, что возобновление съемочного процесса в России напрямую зависит от эпидемиологической ситуации.

При этом ведомство сформулировало ряд требований к съемочным группам, когда последние все же вернутся к работе, сообщает Интерфакс. За два для до каждого съемочного дня все участники процесса должны сдавать анализы на COVID-19. На площадке с утра необходимо мерить температуру.

Во время съемок все обязаны носить маски и перчатки — за исключением тех актеров, которые находятся в кадре. Бремя по закупке средств индивидуальной защиты возлагается на организатора съемок.

Гримерки должны быть расположены по правилам социальной дистанции. Кроме того, запрещено питание непосредственно на съемочной площадке.  

Темы: Коронавирус, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире кино, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.05.2020, 17:55
Гость: Кроме

того, запрещено питание непосредственно на съемочной площадке.
-- И бухание тоже!
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