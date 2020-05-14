Смоленская область открывает кинотеатры после карантина

10:45

Смоленская область оказалась в числе первых регионов России, постепенно снимающих запрет на проведение массовых мероприятий в условиях карантина.

В день 12 мая, когда Владимир Путин рассказал о начале поэтапного снятия ограничительных мер губернатор области Алексей Островский подписал указ об открытии кинотеатров. Решение принято, исходя из изменений указа «О введении режима повышенной готовности».

Кинотеатрам разрешат работать при условии исполнения требований безопасности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области. В чем будут заключаться эти меры, не конкретизировано, но очевидно, что сеансы будут проводиться для людей в защитных масках с рассадкой в шахматном порядке.