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Определены лучшие и худшие кинозлодеи вселенной Marvel

12:20 10.07.2020
Определены лучшие и худшие кинозлодеи вселенной Marvel
Локи. Кадр с сайта kinopoisk.ru

Портал Collider выявил наиболее удачных и провальных антагонистов в культовой киновселенной Marvel.

Первое место занимает Эрика Киллмонгер (Майкл Бакари Джордан) из «Черной пантеры» двухлетней давности, история которого филигранно проработана, сообщает РИА Новости Далее идет Локи из «Тора» и «Мстителей» в исполнении Тома Хиддлстона. Третья позиция у Эдриана Тумса (Майкл Китон), который фигурирует в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017 год).

Провальными злодеями признаны одержимый военный Эмиль Блонский в исполнении Тима Рота в «Невероятном Халке» (2008) и Хлыст (Мики Рурк), который безуспешно пытается убить Тони Старка (Роберт Дауни — младший) в «Железном человеке 2» (2010).
 

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