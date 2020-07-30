Качество просмотра фильмов

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Допустим, вы приобрели огромный домашний кинотеатр с функцией Smart TV и теперь можете смотреть любые интересные фильмы через интернет, не выходя из дома

И наверняка вы знаете пару-тройку сайтов, с которых можно скачать любой из понравившихся фильмов. Но, как правило, это пиратские версии с плохим качеством изображения, которые не просто не приносят удовольствие, а создают устойчивое разочарование.

Какое качество выбрать зависит от зрителя, но всегда приятнее посмотреть лицензионную копию с высоким качеством картинки. Так, один из самых крупных и легальных онлайн-кинотеатров, Okko, предлагает смотреть кино онлайн в высоком качестве изображения и звука, создающего полное ощущение присутствия в кинотеатре.

Как определить качественный контент?

То, что нам предлагают в кинотеатрах, по TV и в интернете, не что иное, как копия фильма, размноженная разными способами. Каждая из копий имеет свое качество, которое возрастает в геометрической прогрессии в зависимости от кинотехники, используемой для записи, воспроизведения и обработки видео.

Как понять, действительно ли качественный контент вам предлагают? Ведь форматов качества видео не один и не два, а больше двух десятков, и разницу между отдельными из них заметить обычному пользователю порой очень трудно. Решение – знать расшифровку характеристик качества видео.

Как правило, они собраны в несколько основных категорий, которые и определяют качество картинки:

· Низкое;

· Среднее;

· Хорошее;

· Высокое;

· Наилучшее.

Каждая категория содержит от одного до нескольких форматов, которые используются при обработке видео, и имеют собственную аббревиатуру. Запомнив самые распространенные из них, можно будет с первого взгляда судить о качестве изображения и звука того фильма, который вы намерены посмотреть.

Низкое качество видео

Низкое качество видео – это тот формат изображения, при котором рассмотреть фильм можно, но удовольствие от просмотра будет нулевое. Изображение не четкое, лица актеров размыты, сравнимы с фото на плохом телефоне, спецэффекты не раскрыты полностью, цвета неестественны.

CAMRip – другое название «экранка». Это фильм самого низкого качества из всех возможных, который переснят с экрана зала кинотеатра без какой либо синхронизации с проектором. Чаще всего используется обычная камера (реже просто мобильный телефон). В процессе просмотра такого кино слышен смех, разговоры из зала, посторонние шумы, видны головы других зрителей, передвигающихся по кинозалу.

TS – эта та же «экранка», но снятая уже профессиональной цифровой камерой на штативе в пустом кинозале. Камера синхронизирована с транслирующим оборудованием, звук записывается напрямую с проектора, как правило, в режиме стерео. Качество, в этом случае, чуть лучше, чем у «экранки», снятой простой камерой.

VHSRip – устаревший формат, где фильм записан с лицензионной видеокассеты.

WP – сегодня встречается крайне редко, представляет собой промежуточную «бета»-версию фильма, качество которой может быть самым разным, от хорошего до сравнимого с «экранкой».

SCR (VHSScr) и DVDScr – версия фильма, записанная на кассету (SCR), чуть позже появился более современный формат записи на диск (DVDScr). По сути, представляет собой утечку промо-копий фильма, которые раздают кинокритикам.

TC – копия, отснятая с киноленты. Во время записи используется фильм-сканер или проектор с выходами для аудио и видео.

Среднее и хорошее качество

При среднем и хорошем качестве изображения смотреть фильм можно, и даже довольно интересно. Звук зависит от источника, и довольно приемлем для восприятия, и хоть картинка не размазана, но глаз все равно требует чего-то большего.

LDRip – копия, сделанная с оптического носителя (лазерного диска). Сегодня практически не встречается.

TVRip – запись копии выполняется с телевидения. Качество изображения такого формата напрямую зависит от используемого программного обеспечения, оборудования и качества исходного материала.

SATRip, DVBRip, DTVRip – схожие с TVRip форматы, где запись выполняется со спутника (SATRip), с цифрового телевидения (DVBRip) и цифрового IPTV (DTVRip). Качество, опять же, зависит от исходного материала, с которого делалась запись.

PDTV и PDTVRip – в дословном переводе означает «чистое цифровое телевидение», где качество изображения ниже стандарта HDTV, но выше, чем кабельное ТВ.

PDTVRip, в этом случае, представляет собой видеоряд, захваченный при помощи, либо обычного TV-тюнера, либо с использованием специального оборудования.

DVDRip – запись обычного DVD-диска, которая может похвастать лучшим качеством из всех вышеперечисленных, но при этом четкость картинки зависит от программного обеспечения и навыков автора рипа.

DVD – полноценная цифровая копия, по-другому, универсальный цифровой диск, который до появления Blu-Ray и HD DVD считался одним из самых современных стандартов хранения видеофайлов, музыки на оптическом (лазерном) диске. Сейчас потерял свою актуальность.

DVD Custom – этот форма предполагает полностью самостоятельное изготовление диска, которые производятся профессионалами и любителя, но при этом никогда и нигде не издаются. Это полноценный авторинг, который заключается либо в изготовлении DVD «с нуля» с сохранением всех элементов структуры, либо посредством полного изменения содержания ранее изданного DVD-диска.

Высокое качество

Фильм в высоком качестве с хорошим звуком – это то, что мы чаще всего получаем при просмотре. Именно в таком качестве предлагается большинство фильмов, сериалов и телепередач.

HDRip – запись, полученная с любого источника высокой четкости (от 720p), кроме HDTV и любого другого не квалифицированного (неизвестного) исходника высокой четкости. Качество картинки во многом превосходит формат DVDRip.

HDTVRip – копия, сделанная с HDTV трансляции канала спутникового телевидения. Используется разрешение видео высокой четкости, предлагается отличное качество картинки и звук, обычно цифровой.

WEB-DLRip, HD DVDRip и BDRip – качество получают путем сжатия Web-DL, HD DVD и Blu-Ray (или BDRemux) для экономии места. WEB-DL пережато в формат SD, но иногда встречаются FullHD и HD качество, тогда как в других форматах качество SD встречается редко. Обычно сжимают в HD формат, которые предполагает, чуть худшее, чем у оригинала, но все же хорошее качество изображения.

Наилучшее качество видео

Последняя категория качества фильмов наиболее предпочтительна для просмотра, так как создает эффект присутствия в картинке, от которого зритель получает наивысшее удовольствие.

HDTV – телевидение высокой четкости, передаваемое посредством цифровых каналов связи кабельных и спутниковых сетей. Считается худшим из всех нижеперечисленных форматов, но обеспечивает лучшее, чем DVD качество изображения, используется повсеместно и останется таковым в ближайшем будущем.

WEB-DL – трансляция записи через интернет, качество которой лучше, чем у HDTV. Трансляция чаще всего идет с различных платных сервисов. Цифровые копии или записи с профессиональной перекодировкой обычно имеют качество SD (480p) и HD (720p, 1080p или 1080i).

HD DVD – предполагает наиболее точную копию диска со всей структурой, является стандартом качества видео высокой четкости, но по всем пунктам проиграл Blu-Ray, поэтому используется очень редко.

Blu-Ray – у дисков этого формата плотность дорожек повышенная, что дает возможность записи видео сверхвысокой четкости FullHD 1080p с полным сохранением внутренней структуры.