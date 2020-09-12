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Дольф Лундгрен записал видео со словами поддержки Максиму Шугалею

00:32 12.09.2020
Дольф Лундгрен. Фото из соцсети

Голливудский актер Дольф Лундгрен записал видео в поддержку российского социолога Максима Шугалея, которого больше года удерживают в ливийском плену вместе с переводчиком Самером Суэйфаном.

"Привет, Макс! Не сдавайся, друг, и помни: впереди только свобода", - сообщил Лундгрен.

Также поддержку Шугалею выразили известные актеры Чарли Шин и Винни Джонс. Шин посоветовал ученому не терять веры и беречь себя, а Джонс отметил, что Шугалея сейчас поддерживают абсолютно все.

В воскресенье, 6 сентября, на телеканале НТВ вышла вторая часть дилогии об истории плененных в Ливии россиян. Шугалей и Суэйфан более года незаконно удерживаются боевиками в частной тюрьме "Митига".

Россияне единогласно считают главной целью кино возвращение ученых домой. Для этого в мире необходимо создать еще больший общественный резонанс.

Темы: Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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12.09.2020, 06:25
Гость: Остап

Это такой сервис есть в США, в Голливуде. Любой актер прочитает вам любой текст, заказанный вами, за ваши деньги. Не понимая смысла прочитанного. Намедни "Крутой Уокер" Чак Норис чего-то читал для жителей Якутска за счет бюджета Якутска. Ну, не голодать же ему?
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