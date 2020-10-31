Скончался актер Шон Коннери

16:13 31.10.2020

Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет, сообщает телеканал BBC со ссылкой на его семью. Причина смерти и дата похорон пока не сообщаются.

Свою карьеру актер начал в 1951 году, устроившись в Эдинбургский королевский театр. Фильмография Шона Коннери включает более 90 кинолент, мировую известность ему принесла роль агента 007 в пяти фильмах о Джеймсе Бонде: «Доктор Ноу» (1962 год), «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965) и «Живешь только дважды» (1967).

В роли Джеймса Бонда. Фото с сайта ru.wikipedia.org

В числе других наиболее известных фильмов с его участием: «Человек, который хотел быть королем» (1975), «Чужая земля» (1981), «Горец» (1986), «Неприкасаемые» (1987), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Горец 2: Оживление» (1990), «Первый рыцарь» (1995), «Скала» (1996), «Найти Форрестера» (2000), «Лига выдающихся джентльменов» (2003).

В 2000 году шотландец Коннери получил титул «сэр» и был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II, пишет «Коммерсант».

Сэр Шон Коннери в килте в 1988 году. Фото с сайта ru.wikipedia.org

В 2003 году Шон Коннери объявил о завершении карьеры, переселился с женой на Багамские острова. Актер был членом Шотландской национальной партии и выступал за выход страны из состава Великобритании. Он говорил, что вернется в Шотландию, если она обретет независимость.