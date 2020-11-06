Рецензия на фильм «Морг»: мы мертвые, но мы живее всех живых

Парагвайский фильм ужасов «Морг» вышел в российский прокат

Легкомысленный парень игриво разговаривает в супермаркете по видеосвязи со своей девушкой. Та, видимо уже зная о его закидонах, бешено ревнует. А он, исподволь поглядывая на аппетитные бедра проходящих мимо девушек, клянется в вечной верности и лелеет планы на нескучный вечерок.

Чаяниям ловеласа сбыться, увы, не суждено. По дороге к своей пассии он, пытаясь поднять выпавший из рук мобильник, сбивает человека. Ехать в гости резко перехотелось. Дрожа от ужаса в собственной квартире, он получает от охранного агентства внеплановый заказ – посторожить в ночную смену морг. В мертвецкую уже привезли человека, который только что погиб в ДТП. Ночь обещает быть действительно нескучной…

При всем обилии фильмов ужасов об оживающих покойниках, такие фильмы, как «Морг» - редкость. Обычно киношные мертвецы оказываются какими-то «суррогатными» - то зомби, зараженные вирусом, то трупы, движимые нечистой силой. А хочется порою олдскула в духе «Кладбища домашних животных». Вот парагвайские умельцы и доставили нам такое удовольствие.

Тем более, мы, к сожалению дожили до таких времен, когда мертвые порою кажутся едва ли не живее всех живых. Главный герой «Морга» похож на какой-то придаток к своему гаджету. Вся его жизнь – это дутый фейк, недаром в фильме довольно подробно показано, как он пытается запостить в сеть снимок на фоне чужой шикарной машины, выдавая ее за свою. Такие, как он, не умеют нести ответственность за свои поступки. Поэтому для восстановления справедливости без сверхъестественного вмешательства не обойтись.

Сюжет фильма изрядно напоминает песню «Короля и Шута» «Мотоцикл»: некий раздолюай сбивает человека, скрывается с места преступления, приезжает домой. А там – «хочешь верь не верь, на кровати на моей лежал кровавый человек». В нескольких эпизодов вам наверняка будет по-настоящему страшно. Но все должно перевесить чувство удовлетворения востановленным статусом кво.

Кадры с сайта kinopoisk.ru