В новогодние каникулы в кино сходили 11 миллионов жителей России

В новогодние каникулы в кино сходили 11 миллионов жителей России

По данным кинопрокатчикам за новогодние каникулы российские кинотеатры посетили порядка 11 миллионов жителей нашей страны.

Этот показатель ниже 2020 года на 27%. Сборы же снизились на 21%, составив 3,3 миллиарда рублей. Особым разнообразием «новогоднее меню» кинотеатров при этом не отличалось. По информации РИА Новости, почти половина проданных билетов пришлась на отечественный сказочный блокбастер «Последний богатырь 2. Корень зла».

Только за минувшие выходные этот фильм собрал 133 миллионов рублей. На следующем месте «Чудо-женщина: 1984» со 130 миллионами. Третье место с заметным отрывом занял российский фильм-катастрофа о лесных пожарах «Огонь» с 83-мя миллиардами сборов.  

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