Актер Иван Краско стал отцом в 90-летнем возрасте

08:35 27.01.2021

Санкт-петербургский артист Иван Краско, недавно отметивший свое 90-летие, стал отцом шестого ребенка.

В программе Первого канала «На самом деле» сообщили, что матерью стала молодая возлюбленная артиста из Орска Юлия Кичемасова. С ней Иван Краско начал встречаться несколько лет назад, еще будучи женатым на Наталье Шевель.

Ребенок родился 4 декабря 2020 года. Кичемасова забеременела с помощью искусственного оплодотворения, использовав биоматериал Краско. Сам актер заявил, что если есть любовь, то никаких преград для появления детей быть не должно.