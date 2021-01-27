Актер Иван Краско стал отцом в 90-летнем возрасте

Ребенок родился 4 декабря 2020 года

Санкт-петербургский артист Иван Краско, недавно отметивший свое 90-летие, стал отцом шестого ребенка.

В программе Первого канала «На самом деле» сообщили, что матерью стала молодая возлюбленная артиста из Орска Юлия Кичемасова. С ней Иван Краско начал встречаться несколько лет назад, еще будучи женатым на Наталье Шевель.

Ребенок родился 4 декабря 2020 года. Кичемасова забеременела с помощью искусственного оплодотворения, использовав биоматериал Краско. Сам актер заявил, что если есть любовь, то никаких преград для появления детей быть не должно.  

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