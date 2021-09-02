Автор «Сиртаки» Микис Теодоракис скончался в Греции

Автор «Сиртаки» Микис Теодоракис скончался в Греции

Греческий композитор Микис Теодоракис ушел из жизни на 97-м году жизни.

Обстоятельства его смерти не раскрыаваются. «Человека, связанного с важнейшими моментами в новейшей истории Греции, великого композитора и беззаветного борца [за права и свободы людей] с нами больше нет», — отмечается в сообщении Афинско-Македдонское новостное агентство.

Теодоракис был участником Сопротивления, за что попал в плен. Оправившись от последствий плена в годы гражданской войны в Греции, Теодоракис вернулся в Афины в 1950 году, где окончил музыкальную академию по классу композиции. Позже он получил государственную стипендию и с 1954 по 1959 год учился в Парижской консерватории. За годы пребывания во Франции он успел сочинить множество произведений.

Теодоракису принадлежит авторство прославившей его композиции — интерпретации народного танца сиртаки из фильма «Грек Зорба» 1964 года

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