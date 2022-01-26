14:01 26.01.2022

Сейчас достаточно сложно заинтересовать настоящего сериаломана.

Это связано с тем, что киноиндустрия в этой области максимально подвижна, с каждым годом появляется все больше и больше сериалов на любой вкус. Однако, сейчас мы можем наблюдать активную интеграцию корейских дорам и сериалов в европейскую культуру. Этому свидетельствует «Игра кальмара» - сериал-триумф, который в 2021 году занял высокие позиции практически на всех рейтингах. В этой статье мы поговорим про сериал «Мы все мертвы» от Netflix.

Сюжет

Сюжет разворачивается вокруг старшей школы, где активно распространяется зомбивирусная инфекция. На первых порах, страшный вирус касался только территории школы, но позже это распространилось за ее пределами. Причиной массового заражения является лабораторный хомячок, заразивший огромное количество учеников. Для того, чтобы не пойматься на крючок зомби, ребятам приходится спасаться и проявить все свои навыки и умения выживать.

Ученики забаррикадировались в школе, так как на улицы сбежали заразившиеся подростки и не только, и превратили улицы города в зомби-апокалипсис. Нужно учесть, что сериал основан на вебтуне и может быть прорывным поворотом в карьере молодых артистов звезд Юн Чан Ён («Шесть летающих драконов») и Чо И Хен («Врачебная мудрость»). Нет сомнений, что название сериала «Мы все умрем» от Ли Джэ-гю, мы не один раз встретим в ТОПах сериалов не только Нетфликса, но и других платформ.

Премьера сериала состоится 28.01.2022. Но мы все с нетерпением этого ждем.

Смотреть сериал "Мы все мертвы" вы сможете на сайте https://zetflix.to/serials/my-vse-mertvy