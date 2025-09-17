Умер Роберт Редфорд — легенда Голливуда и защитник независимого кино

Роберт Редфорд на съёмках фильма «Афера»

В США скончался Роберт Редфорд, культовый актер, режиссер и один из основателей современной независимой киноиндустрии.

Ему было 89 лет. По словам представителя актера, смерть наступила в его доме в Юте во сне. Причины смерти не называются, отмечается, что актер славился отменным для своего возраста здоровьем и очень следил за собой.

Изестно, что в 2019 году у него был диагностирован рак кожи, лечение было признано успешным.

Роберт Редфорд - лауреат и номинант более чем 110 наград. Он прославился ролями в таких кинолентах, как «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Все президентские люди» и «Мы были вместе». В 1980 году он получил премию «Оскар» как режиссер фильма «Ordinary People». В дальнейшем он выступал не только как актер, но и как продюсер, режиссер, общественный деятель и экологический активист.

Особое место в его наследии занимает Festival та Institut Sundance, основанный им в начале 1980-х. Благодаря этому проекту открывались и развивались таланты многих независимых режиссеров, фильмы которых не могли бы получить широкую огласку традиционными путями.

Редфорд также активно участвовал в защите природы, правах коренных народов и гражданских свободах.

