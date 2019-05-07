Выявлена аномальная активность регионов, голосовавших за дочь Алсу

15:26

По итогам голосования в финале шестого сезона «Голос. Дети» эксперты обнаружили подозрительную активность в пяти регионах.

Аномально голосовавшими оказались Москва и Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская область, сообщает lenta.ru со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования. В пресс-службе Первого канала заявили, что не комментируют промежуточные результаты расследования.

Расследование скандальных результатов финала шоу проводит компания Group-IB. Эксперты оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов и проводят технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

Необходимость проверки возникла тогда, когда зрители возмутились победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу, которая отнюдь не была фавориткой конкурса.

