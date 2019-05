MIDORI TAKADA, 22 мая, ЦДП

21:50

22 мая в концертном зале ЦДП выступит легенда японского минимализма Мидори Такада

Выступление пройдет в рамках ежемесячных концертов “AND!?” промоутерской группы «AND Concert».

Мидори Такада — мульти-перкуссионист, последователь Райха и Ино, неожиданно для себя ставшая яркой звездой темных глубин ютюба. Альбом "Through The Looking Glass", записанный 35 лет назад дочерью пианистки и учителя литературы, меняет взгляд на ис-торию музыки, до того диктуемой мужчинами-композиторами Запада. Тогда, в начале 80-х, послевоенный ребенок с академическим образованием, едва дебютировавший в составе Берлинского симфонического оркестра, решает действовать по-своему. Изучает опыт Во-стока и ритмические рисунки стран Африки, экспериментирует с коллегами по Mkwaju Ensemble, нащупывает потерянные кросс-линки между новой классикой и авангардным джазом, эмбиентом и традициями народов Ганы, Сенегала, Кореи.

Та самая пластинка была записана с помощью маримбы, окарины, гонга, пленочного рекордера и пустых бу-тылок от «Кока колы» всего за 2 дня. Сегодня эти 42 минуты инструментальной медита-ции с отсылками к Кэрролу и Руссо набрали 2 миллиона прослушиваний в Youtube, став жемчужиной винилового маркетплейса Discogs (больше $1000 за оригинал, переиздание в топе продаж 2017 года уступает только “OK Computer”). Сама Мидори в свои 67 пишет саундтреки к анимэ и компьютерным играм, играет во фри-джазовой команде Ton•Klami, пишет музыку для театральных постановок мэтра Тадаси Судзуки — и иногда участвует как актриса. В ее руках все становится инструментом — будь то камни, опавшие с деревь-ев листья или скульптуры: так, Такада сотрудничала с современными художниками, про-стукивая их работы в поиске новых аудиальных характеристик.

Последняя коллаборация — с нью-йоркской вокалисткой Lafawndah с лейбла Warp — случилась в июле 2018-го. В ее основе cказочный сюжет о лисице, собранный из фольклорных преданий Азии и Западной Африки. Вторым после музыкальной этнографии ключевым интересом Мидори является биокибернетика. Как звук влияет на наше тело? И как переложить внутреннюю жизнь организма на музыку? Циркуляция крови, ритмические сокращения сердца, элек-трические колебания мозга — последние годы артистка посвятила тому, чтобы преобразовать эти вибрации в звук, сделать частью своих живых импровизаций. Отталкиваясь от принципов минимализма и мелодичности, традиционных практик и новых исследований, эмбиента и полиритмии, Мидори Такада производит экстатическую музыку универсального свойства, равно пригодную для самопознания, работы, сна и танцев. Репетитативную, но никогда не стоящую на месте.