Дочь Алсу впервые высказалась о финале «Голоса. Дети»

14:18

Микелла Абрамова, участница шоу «Голос. Дети» и дочь певицы Алсу, приняла решение не приезжать на финал программы, где должны были объявить нового победителя.

Однако девочка высказалась по этому поводу в Инстаграме. «Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! <…> Моя мечта — выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни», - цитирует ее слова РИА Новости.

Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» был показан в прямом эфире Первого канала. Ситуацию с отменой результатов финала из-за подтасовок в пользу Микеллы Абрамовой ведущий Дмитрий Нагиев описал одной фразой: «Обстоятельства сложились так, что нам пришлось вернуться».

После этого на сцене появился генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и подробно рассказал о расследовании, в результате которого были аннулированы результаты финала от 26 апреля. Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову. Каждый из девяти ребят получил по миллиону рублей.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться, - сказал в эфире передачи Константин Эрнст. – И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть - с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть».

Напомним, что в финале шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова стала победительницей, набрав 53 процента голосов. Компания Group-IB позже выявила накрутку голосов, и 16 мая Первый канал аннулировал результаты. Владелец прав на шоу «Голос. Дети» одобрил решение об отмене итогов голосования и проведении спецвыпуска шоу.

Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг «Голоса», обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери. Лидером считался мальчик из Казахстана — Ержан Максим.

