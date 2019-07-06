Гитарист «Гражданской Обороны» превратил известный клуб в собачий питомник

Гитарист «Гражданской Обороны» Кузя УО выступил со своим новым проектом – ансамбль «Мечта» - в Москве 5 июля

За последние лет 20 Кузя УО (в миру – Константин Рябинов) дал бесчисленное количество концертов и выпустил внушительную дискографию. У него немало песен, знакомых, как по совместному проекту с Егором Летовым, так и по сольному творчеству. Но они не имеют зафиксированных аранжировок, поэтому каждый раз играются по-разному. Не все поклонники способны уследить за такой многоликостью. Однако есть ощущение, что именно в рамках ансамбля «Мечта» опусы Рябинова смотрятся наиболее выигрышно.

В клубе «Китайский Летчик Джао Да» проект выступил в формате трио. Гитарист Александр Бровко, известный по участию в ДДТ, не давал расслабиться своему коллеге, склонному к рассеянности и созерцательности.

- У меня все нормально, - сообщил Рябинов, отстроившись на саундчеке.

- Как нормально, когда ты не додержал паузу? – ворчал Бровко.

- Да куда ее там еще держать? – пытался оправдываться Кузя.

- Не дотянул, а потом переиграл! – продолжал стоять на своем Бровко.

Уже через десять минут после заявленного начала тандем принялся рваться в бой, а барабанщица Оксана Григорьева с улыбкой умоляла согруппников дождаться хотя бы звукорежиссера. Бэнд звучал очень плотно и непривычно собранно для Кузи, хотя последний и не отказывался от своих излюбленных долгих гитарных импровизаций. В итоге за первый час концерта «Мечта» успела сыграть всего восемь песен. В плане репертуара Рыбинов предпочел особо не экспериментировать, выдавая ровно то, что от нео ждали – «Это не я» (в серфе), «Старость – не радость», «Господи, не надыть», «Детский доктор сказал ништяк» (регги с губной гармоникой Бровко), «Черный цвет», «Пяли-мурр».

Относительно новые песни ничем не уступали старшим. Хорошо пошел и «Воробей», написанный на излюбленную тему многих абсурдистов – от Николая Олейникова до группы «НОМ», и абстрактная «А я думал там всё, а там ничего, а я это…» Однако народ упорно добивался заветной «Собаки». Когда «Мечта» ее, наконец, выдала, то ошалевшие от счастья зрители разом взвыли и залаяли на все лады, превратив ненадолго старейший московский клуб в собачий питомник.

На радостях зрители произвели Кузю УО в «отцы», а Оксану Григорьеву – в «матери», дружно проскандировав дарованные титулы. Позже «отцом» был признан и Александр Бровко. Второе отделение оказалось еще более жарким, поскольку включало такие ранние песни «ГО», как «Не смешно», «Поганая молодежь», «Ненавижу женщин». Расслабившись, Рябинов сыграл совершенно новую песню с замечательными словами «В мире нет такого места, чтобы не было тряпья». «Вы услышали это первыми!» - подчеркнул он.

В качестве финального аккорда Кузя УО проницательно выбрал «Подпольный рок», записанный им пару лет назад для трибьюта Вадиму Курылеву «Дух противоречия» («МЕЧТА - это что-то настолько настоящее, что даже начинаешь верить, что мечты иногда действительно сбываются», - сказал о новоявленном рябиновском детище благодарный Курылев недавно «Нашему неформату»). Но зрители встали плотным кольцом вокруг сцены и категорически отказывались отпускать музыкантов без биса. «У нас паровоз!», - пробовал было возражать Константин, а в ответ получил лишь дружную речевку: «Па-ро-воз! Па-ро-воз!». Рябинову ничего не оставалось, как прибегнуть к компромиссному варианту – коротенькой «Я давно не плакалы» под аккомпанемент барабанов Олеси Григорьевой.

Фото автора