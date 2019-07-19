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Лайма Вайкуле поддержала Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России

12:41 19.07.2019
Лайма Вайкуле поддержала Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России
Кадр из клипа «Дикое Танго». Скриншот с YouTube
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Антироссийский демарш певицы из Грузии Нино Катамадзе, объявившей о своем отказе петь в нашей стране после обострения отношений, вдохновили Лайму Вайкуле. 

Латвийская певица выразила косвенную поддержку Катамадзе, сделав ее специальным гостем своего фестиваля «Лайма Рандеву» в Юрмале, который стартует в эти дни, сообщает Super. На фестивале Вайкуле каждый год поют актуальные на данный момент представители российского шоу-бизнеса — Стас Михайлов, Любовь Успенская, Елена Ваенга, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и прочие. Соседства с ними Нино Катамадзе не испугалась — певица споет перед юрмальской русскоязычной публикой свой сет в один из дней.

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой разозлился на Вайкуле из-за того, что после ухода «Новой волны» из Юрмалы место фестиваля занял «Лайма Рандеву», сообщает «Спутник Латвия». Но Вайкуле подчеркнула, что со стороны Крутого это несправедливо, поскольку власти Юрмалы сами попросили ее сделать собственный фестиваль. «Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как «Новая волна» ушла», - поделилась Вайкуле.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в мире, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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