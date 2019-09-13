«Громыка» отметит юбилей с «Планом Ломоносова» и Василием Уриевским

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Петрозаводская группа «Громыка» отметит свой пятилетний юбилей в столичном «Главклубе» 15 сентября.

Концерт получил название «Первый пятилет». «Назвать юбилей пятилеткой нам предложили промоутеры как самое очевидное, - признался KM.RU клавишник группы Павел Сергеевич Фролов, - Но нам бы на хотелось очевидности с совсем уж ярко выраженным советским уклоном. Поэтому решили немножко поиграть словами».

«В случае с пятилеткой получилась бы такая стилизация, - добавляет гитарист Никита Андреевич Власов. – А мы в любом случае делаем что-то новое и свое».

«Поначалу московская и питерская публика нас воспринимала по-разному, - признается вокалист «Громыки» Максим Валерьевич Кошелев. – В Питере поначалу на нас ходило больше молодежи от 17-ти до 40-ка, а в Москве люди постарше – от 30-ти до 60-ти. Потом как-то сравнялось. Ну и публика разная – от людей с ирокезами до певиц из Мариинского театра!»

За пять лет существования «Громыка» выпустил четыре полновесных альбома и три сборника на CD, виниле и магнитной ленте. «У меня, наоборот, складывается ощущение, что мы мало сделали, - рассуждает Никита Андреевич Власов, - Кажется, что процесс идет медленно, стали больше ездить на гастроли и меньше записываться и сочинять в студии вместе, как мы обычно делаем. Конечно, кавер-версии (10 сентября состоялась премьера кавера «Громыки» на песню Егора Летова «Слава психонавтам» - прим. ред.) - это тоже творческая работа, но ощущение все равно, что мы делаем мало».

Гостями юбилейного концерта «Громыки» в Москве 15 сентября станут Василий Уриевский и группа «План Ломоносова». «Мы намеренно решили совместить в одном концерте поп- и панк-музыку, - говорит Никита Андреевич Власов. – Приглашенные гости сыграют наши песни. Гости у нас идут по разряду Эдуарда Хиля, завернутого в ковер – помните такую концептуальную акцию «Поп-механики» Сергея Курехина? Возможно, кому-то такой выбор может показаться странный выбор. Но странный выбор – это наш конек!».

В Санкт-Петербурге юбилейный концерт «Громыки» пройдет 22 сентября в клубе ZAL. Там тоже будут специальные гости, но их имена пока не разглашаются.

