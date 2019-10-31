Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

16:11

Продюсер Максим Фадеев объявил о реструктуризации своего лейбла MALFA.

В связи с этим он отпустил всех своих подопечных в свободное плавание. «Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами лейбла. Без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование», — объяснил Фадеев. При этом он тут же уточнил, что двум бывшим подписантам лейбла, с которыми ведутся судебные споры, права на песни не отданы.

Свое решение Фадеев объявил непомерно разросшимися габаритами своего лейбла. ««Я хочу полностью реструктуризировать компанию и ее суть, сущность. Внутренний посыл», — подчеркнул он, отметив, что новая компания будет очень маленькой, эксклюзивной и «очень дорогой».

В рамках своего лейбла продюсер работал с такими артистами, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream. Летом он прекратил сотрудничество с Наргиз Закировой, которая ушла от него со скандалом. Видимо, как раз на нее и не распространяется решение отдать репертуар в безвозмездное пользование.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал реформы коллеги. ««Куда артиста ни целуй — кругом ж.., - со свойственной ему прямотой заявил Пригожин. - Артисты теряют самоконтроль «от собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал».

