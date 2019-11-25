Шахназаров заявил о вреде засилья негативного кино о России на фестивалях

14:00

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров встревожен тем фактом, что популярность на иностранных кинофестивалях фильмов, демонстрирующих российскую действительность в негативном свете, стала тенденцией.

По мнению режиссера, данный расклад вредит имиджу страны, сообщает ТАСС. «Это политическая тенденция. В условиях, когда есть политическое противостояние, которое у нас постоянное, конечно, картины, которые показывают Россию через какие-то проблемы, часто утрированные проблемы, пользуются большим вниманием», - заявил в Варшаве Шахназаров, приехав туда на в фестиваль российского кино «Спутник над Польшей».

Как известно, во времена Перестройки Шахназаров сам снял проблемный фильм «Курьер», поэтому не критикует жанр как таковой. «Я не против. Картины могут быть разными, - подчеркнул режиссер. – Есть и в США фильмы, которые показывают американскую действительность со страшной стороны. Если бы это было уравновешено каким-то образом, то пусть смотрят. В этом нет ничего такого. Но, действительно, в этом есть некая тенденция. Осознав факт популярности таких картин за рубежом, часть российских кинематографистов работают на этот рынок. Это уже тоже тенденция.

Кино должно показывать все недостатки общества. Но должно быть равновесие. Когда ничего другого не представляют, заканчивается художественное начало и начинается пропаганда»

