]]>
]]>
Главная Кино Новости

Шахназаров заявил о вреде засилья негативного кино о России на фестивалях

14:00 25.11.2019
Шахназаров заявил о вреде засилья проблемного кино России на фестивалях
Карен Шахназаров © KM.RU, Анна Добровольская
Материалы по теме:

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров встревожен тем фактом, что популярность на иностранных кинофестивалях фильмов, демонстрирующих российскую действительность в негативном свете, стала тенденцией.

По мнению режиссера, данный расклад вредит имиджу страны, сообщает ТАСС. «Это политическая тенденция. В условиях, когда есть политическое противостояние, которое у нас постоянное, конечно, картины, которые показывают Россию через какие-то проблемы, часто утрированные проблемы, пользуются большим вниманием», - заявил в Варшаве Шахназаров, приехав туда на в фестиваль российского кино «Спутник над Польшей».

Как известно, во времена Перестройки Шахназаров сам снял проблемный фильм «Курьер», поэтому не критикует жанр как таковой. «Я не против. Картины могут быть разными, - подчеркнул режиссер. – Есть и в США фильмы, которые показывают американскую действительность со страшной стороны. Если бы это было уравновешено каким-то образом, то пусть смотрят. В этом нет ничего такого. Но, действительно, в этом есть некая тенденция. Осознав факт популярности таких картин за рубежом, часть российских кинематографистов работают на этот рынок. Это уже тоже тенденция.

Кино должно показывать все недостатки общества. Но должно быть равновесие. Когда ничего другого не представляют, заканчивается художественное начало и начинается пропаганда»
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.