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София Ротару выступила вместо Аллы Пугачевой на главном новогоднем огоньке

12:32 21.12.2019
Ротару уехала
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Пробыв в Москве больше недели, жительница Украины София Ротару закончила съемки в главном новогоднем огоньке на Первом канале.

В эфире певица записала две песни и новогоднее поздравление, сообщает «Собеседник». Получилось это с нескольких дублей. От интервью артистка категорическим отказалась, опасаясь провокаций. Ведь пару недель назад было много негатива по поводу политической позиции певицы.

Кстати, в этом году от съемок в телепрограмме отказалась главная конкурентка Софии Ротару Алла Пугачева. Так что украинская гостья, можно сказать, заменила Примадонну.

В съемках огонька были задействованы 150 человек. Процесс продолжался 9 дней.
 

Темы: Дед Мороз и новогодние традиции, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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22.12.2019, 02:04
Гость: Евгений В

Вы правы, как увижу, ощущение брезгливости захватывает.
22.12.2019, 00:14
Гость: русский

свидомость приходит и уходит - а кушать хочется всегда.
22.12.2019, 00:11
Гость: Юляша

АБ в Юрмале отдыхает ВСЮ жизнь,и временная перемена границ ей не указ.
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