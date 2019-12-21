София Ротару выступила вместо Аллы Пугачевой на главном новогоднем огоньке

12:32

Пробыв в Москве больше недели, жительница Украины София Ротару закончила съемки в главном новогоднем огоньке на Первом канале.

В эфире певица записала две песни и новогоднее поздравление, сообщает «Собеседник». Получилось это с нескольких дублей. От интервью артистка категорическим отказалась, опасаясь провокаций. Ведь пару недель назад было много негатива по поводу политической позиции певицы.

Кстати, в этом году от съемок в телепрограмме отказалась главная конкурентка Софии Ротару Алла Пугачева. Так что украинская гостья, можно сказать, заменила Примадонну.

В съемках огонька были задействованы 150 человек. Процесс продолжался 9 дней.

