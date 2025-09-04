Незабываемый Четверг! «Вор и муза» (интернет-сингл)

Исполнитель: Незабываемый Четверг!, Название: «Вор и муза», Стиль: рок; Год: 2025

В прошлом году вышла обстоятельная книга о творческом пути улан-удэнской группы «Аборт мозга» «Поджигая солому истин». Среди спикеров этого издания были бывшие и нынешние участники коллектива, которых порою жизнь разбросала по городам и весям. Проживающий ныне в Москве сооснователь и экс-гитарист «Аборта мозга» Роман Семенов (Рэм) также дал большое интервью для книги.

Однако после прочтения биографии его задели некоторые высказывания вокалистки коллектива Натальи Семеновой (Сабрина Амо). «Мне очень жаль, что в истории Амо я представлен именно в этом свете, - признался Роман Семенов корреспонденту KM.Ru. - Да, я был жесток, принимал непопулярные решения. Но они практически в своем полном виде были согласованы с Сабриной. Да, я пёр напролом всегда. Это реализовало свое дело. Группа до сих пор слушается [людьми]...»

К чести Романа Семенова, он не стал инициировать по этому поводу бесконечные и бессмысленные интернет-дискуссии с переходом на личности, а вдохновился и написал новую песню - «Вор и муза», реализованную в рамках его нынешнего музыкального проекта «Незабываемый четверг!» Это самое продуктивное, что мог сделать творческий человек в подобной ситуации. В записи принял участие экс-басист «Аборта мозга» Илья Андреев. Впрочем, заготовка к «Вору и музе» существовала у Романа Семенова давно.

В новинке не стоит искать прямых отсылок е ситуации вокруг «Аборта мозга», что пошло творению только на пользу. Роман Семенов поднимает в премьере вечную тему, заданную в русской поэзии еще в эпиграмме Гавриила Державина «Поймали птичку голосисту» и знаменитом стихотворении Александра Пушкина «Поэт и толпа», когда невежественные почитатели ждут от творца вовсе не того, что он из себя представляет и старается переформатировать его на свой лад. В российском роке эту тему на достойном уровне поднимают не так уж часто — навскидку можно вспомнить разве что песню группы «Гран-КуражЪ» «Герои».

Но песня Романа Семенова ценна еще и тем, что здесь много личных впечатлений от происходящего, поэтому фразы, типа «беспощадно время к искреннему счастью» работают на разрыв аорты. Здесь все продуманно до мелочей, а процесс превращения подающей надежду рок-звезды в пошлого кумира миллионов передан с помощью двух контрастных частей — медленной лирической и забойной реалистической. Важно и то, что автор воздержался от прямых инвектив, позволив себе лишь мудрое умозаключение: «Это все фантазии — точно не мои».

