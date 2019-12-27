]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Певица Пелагея объявила о разводе с мужем-хоккеистом

14:00 27.12.2019
Певица Пелагея объявила о разводе с мужем-хоккеистом
Пелагея. Фото с сайта pelagea.ru
Материалы по теме:

Исполнительница фолк-роковых произведений Пелагея решился развестись с мужем–хоккеистом Иваном Телегиным.

Печальную информацию певица разместила в соцсетях. «Все у всех случается, все мы делаем ошибки, – написала она в Инстаграме. – О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод – малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем – добра».

Инсайдеры называют причиной разрыва неверность спортсмена. Например, ряд СМИ на днях опубликовал фотографии, на которых Иван Телегин запечатлен под руку с неизвестной блондинкой.

В законном браке Иван Телегин и Пелагея состояли с 2017 года, у них есть дочь Таисия. У Телегина также есть сын от предыдущих отношений.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Развод и проблемы неудачных браков, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.