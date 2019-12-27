Певица Пелагея объявила о разводе с мужем-хоккеистом

14:00

Исполнительница фолк-роковых произведений Пелагея решился развестись с мужем–хоккеистом Иваном Телегиным.

Печальную информацию певица разместила в соцсетях. «Все у всех случается, все мы делаем ошибки, – написала она в Инстаграме. – О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод – малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем – добра».

Инсайдеры называют причиной разрыва неверность спортсмена. Например, ряд СМИ на днях опубликовал фотографии, на которых Иван Телегин запечатлен под руку с неизвестной блондинкой.

В законном браке Иван Телегин и Пелагея состояли с 2017 года, у них есть дочь Таисия. У Телегина также есть сын от предыдущих отношений.

