Определен лучший дебютный сингл всех времен и народов

13:37

Сотрудники музыкального журнала Rolling Stone сформировали сотню хит-синглов мировой музыки, старт которых был наиболее запоминающимся.

В рейтинг вошли как песни, сделавшие из обычных артистов звезд мирового уровня, так и хиты тех артистов, которые всю жизнь были известны по одной-единственной песне, сообщает РИА Новости. Первое место заняла песня Бритни Спирс 1998 года «Baby one more time». По мнению критиков, этот незатейливый шлягер положил начало новой эры в поп-индустрии.

На второй строчке закрепился сингл «I want you back» 1969 года группы The Jackson 5 с участием молодого Майкла Джексона.

Третья позиция по праву досталась легендам панка Sex Pistols «Anarchy in the U.K.» 1976 года. Несмотря на провокационность песни и несерьезное отношение к ней музыкантов сегодня, она действительно изменила мир.