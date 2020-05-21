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Определен лучший дебютный сингл всех времен и народов

13:37 21.05.2020

Сотрудники музыкального журнала Rolling Stone сформировали сотню хит-синглов мировой музыки, старт которых был наиболее запоминающимся.

В рейтинг вошли как песни, сделавшие из обычных артистов звезд мирового уровня, так и хиты тех артистов, которые всю жизнь были известны по одной-единственной песне, сообщает РИА Новости. Первое место заняла песня Бритни Спирс 1998 года «Baby one more time». По мнению критиков, этот незатейливый шлягер положил начало новой эры в поп-индустрии.

На второй строчке закрепился сингл «I want you back» 1969 года группы The Jackson 5  с участием молодого Майкла Джексона.

Третья позиция по праву досталась легендам панка Sex Pistols «Anarchy in the U.K.» 1976 года. Несмотря на провокационность песни и несерьезное отношение к ней музыкантов сегодня, она действительно изменила мир.  

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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21.05.2020, 14:23
Гость: Юляша

Какой навоз и глупость...тьфу.
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